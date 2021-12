¿Qué planes hay para el 'finde' de Navidad en Córdoba?

Con los contagios disparados y un fin de semana en el que la Nochebuena cae en viernes y la Navidad en sábado, la agenda cultural de Córdoba languidece en comparación con las semanas previas. Los teatros de Córdoba están cerrados y sólo algunos clubs y salas apuestan por la música en directo, mientras que las actividades infantiles tampoco abundan en un fin de semana en el que Papa Noel ya tendrá entretenidos a los más pequeños.

Aún así, hay estímulos culturales para quienes decidan salir a la calle, mascarilla en mano. Estos son algunos:

Concierto de Les Blondes en Hangar

El grupo cordobés Les Blondes va a despedir el año en el escenario de la Sala Hangar. Será el sábado 25 a partir de las 23:00, cuando esta banda, formada por José Manuel (guitarra y voz) y Charly (batería) se suban a la tarima de una sala, que mantiene la programación musical durante todas las fiestas.

Pink Star, el lunes, en el Jardín Botánico

El lunes 27 de diciembre a las 19:00 será el turno de Pink Star en el auditorio del Jardín Botánico, dentro del ciclo Planneo Talento, que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento. Pink Star es un grupazo femenino formado por la cantante Asun Barasona, la bajista Eli López, la guitarrista Alicia Cáceres y la batería Manuela Sánchez, y que nace inspirada por proyectos como The Bangles, The Runaways o The Go-Go's.

Jorge Escribano en la Sala M100

Los amantes de la música electrónica tienen dos buenas citas en la Sala M100. La primera, esta Nochebuena con una fiesta del colectivo T4 en la que brilla en el cartel el dj cordobés afincado en Berlín Jorge Escribano. Junto a él, más matraca: The Ficher, Kassier, Pennyone, David Power, Robert Bueno y Jan Galán.

El sábado 25 por la noche, el estilo pasa del 4x4 al Drum & Base con una fiesta del colectivo Drumfactory con los dos Regun, Voltage Voodoo, Bassclap, Impedance y Muchos Vatios.