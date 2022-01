Patrimonio inicia el procedimiento para inscribir el Cerro de la Merced de Cabra como BIC

La Comisión de Patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba ha acordado en su sesión de este viernes iniciar el procedimiento para inscribir el Cerro de la Merced de Cabra como Bien de Interés Cultural, destacando la importancia del yacimiento como gran exponente de la cultura ibérica en la provincia de Córdoba.

Con algo más de 400 metros cuadrados en planta, y varias terrazas y niveles arqueológicos, se remonta al menos al siglo IV antes de Cristo y es un exponente de la cultura ibérica en Córdoba. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, se comprometió en la última visita a Cabra el pasado mes de diciembre a agilizar los estudios previos para este procedimiento de inscripción.

Con este procedimiento se busca la protección del edificio principal, de casi veinte metros de fachada, y las terrazas meridional y septentrional del complejo, así como otros espacios. Las estructuras de piedra del muro perimetral del recinto principal son casi indestructibles en tiempos humanos y salvo por acción humana, y por ello se conservan en todo su perímetro en más de dos metros de altura, salvo en las esquinas demolidas intencionalmente, que narran una parte de la historia del yacimiento.

En el interior del edificio principal los muros de zócalo de piedra irregular y alzado en adobe alcanzan alturas que llegan a los cuatro metros. Sin embargo, estos muros son extremadamente frágiles. En el exterior se conserva muy bien la escalinata de piedra, aunque se considera extremadamente frágil y no debe ser objeto de tráfico peatonal.

Otros sectores del yacimiento como el muro de contención de la terraza meridional o el de la terraza septentrional se conservan en peor estado porque al estar en ladera las fuerzas de erosión y presión de la tierra, y el crecimiento de vegetación, han provocado mayores daños y siguen siendo una amenaza.

Además, la Comisión ha aprobado, entre otros proyectos, la intervención de emergencia en las pinturas murales de la fachada sur de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que pondrán en valor dichas pinturas tras la rehabilitación de la fachada efectuada hace unos meses, el proyecto para la instalación de fotovoltaicas en instalaciones municipales de Priego de Córdoba, o el proyecto de reurbanización del primer tramo de la calle Moralejo de Aguilar de la Frontera, que contempla la colocación de la cruz propuesta por la Agrupación de Cofradías aguilarense en el entorno de la entrada al Convento de Las Descalzas.

La intervención en las pinturas de la Mezquita aprobada será sobre cinco pinturas murales de la fachada sur, cuyo estado actual es pésimo por causas medioambientales y la incidencia directa de la luz solar, con daños en el soporte como abolsamientos, grietas, fisuras, con riesgo de desprendimiento del conjunto pictórico, y afectaciones al conjunto pictórico en sí, tales como depósitos superficiales, que provocan la ocultación de la pintura, pulverulencia, alteraciones cromáticas y efectos de intervenciones anteriores.

De esta forma, se limpiará de manera superficial, se retirará la suciedad superficial para poder acometer las tareas de consolidación y fijación de las pinturas y consolidaciones puntuales previas para evitar así su pérdida, así como el sellado de las grietas existentes mediante papel japonés y engasado en zonas con peligro de caída.

Respecto al acuerdo sobre Aguilar de la Frontera, se ha autorizado la actuación en el tramo comprendido entre el cruce de la Calle Granada y la Plaza del Llano de las Coronadas. El proyecto se enmarca en un programa más amplio para renovar la urbanización de los viales de la zona centro, tanto en su infraestructura como en los acabados y el diseño. El objetivo es definir un nuevo diseño de la urbanización de la Calle Moralejo y el Llanito de las Descalzas, que aumentará su tamaño mediante la eliminación del aparcamiento en línea que se dispone actualmente en lateral de este espacio con la calle Moralejo.

Las actuaciones proyectadas contemplan el cambio del material de acabado de la calle, así como su configuración espacial. También se adecuarán las instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua, se adaptará la parte correspondiente de alumbrado público y se colocarán nuevos elementos de mobiliario urbano. Además de la cruz, se contempla la colocación de una escultura en el centro del espacio de Rodrigo de Varo, fundador del Convento.

