Enseñar Córdoba sin mostrar la Mezquita: “Sin acreditación no te dejan ni trabajar en el Patio de los Naranjos”

“Cuando le contamos esto a guías de otras ciudades, se echan las manos a la cabeza. No entienden qué pasa aquí”. La frase la pronuncia un guía turístico habilitado por la Junta de Andalucía para ejercer su trabajo en toda la comunidad autónoma, con una excepción enorme: el principal monumento de Córdoba, la Mezquita Catedral. La joya de la corona de la arquitectura omeya, desde hace años, exige a los guías turísticos e intérpretes del patrimonio titulados y habilitados por la normativa andaluza un carnet especial que sólo pueden obtener vía examen.

La práctica no es nueva. Lo que es nuevo es que se denuncie. Aunque se haga con recelos. Amparados en el anonimato, por temor a las consecuencias que pueda tener su testimonio, tres guías turísticos de Córdoba han contado a Cordópolis lo que ocurre cuando te impiden interpretar la Mezquita Catedral. Y los tres coinciden en algo: el templo es el único monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en el que “se veta” a los intérpretes que no aprueben el examen que hace el Cabildo.

Un examen cuya última convocatoria se realizó en junio y julio y que ha acabado con una denuncia ante el Servicio de Turismo de la Junta de Andalucía, que ha contestado a la reclamación informado de que investigará las condiciones en las que se ha desarrollado la prueba. La cuestión es que la denuncia reclamaba también al Gobierno Andaluz explicaciones sobre por qué se permite al Cabildo exigir una “acreditación propia” para trabajar en la Mezquita a los guías turísticos que tienen el carnet de la Junta de Andalucía y que, según la normativa, están habilitados para interpretar cualquier monumento declarado BIC e inscrito en el catálogo patrimonial andaluz.

Los tres guías que han accedido a hablar con este periódico añaden que lo que ocurre con la Mezquita es también un caso único a nivel nacional. “Es el único monumento de España que te exige aprobar un examen para enseñarlo. En Andalucía tienes la Alhambra, por ejemplo, donde tienes que tener un carnet aparte. Pero sin pasar un examen, basta con presentar tu título de guía oficial y ellos lo apuntan para tener control”, explica uno de los intérpretes de patrimonio consultados.

Otra guía aclara que el “veto” no sólo afecta a los intérpretes de Córdoba. “Bajo mi punto de vista, esto es ilegal, porque con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, por ejemplo, un historiador del arte puede enseñar la Mezquita sin tener ningún tipo de carnet. Pero es que el que es guía oficial de turismo por Aragón o por Murcia, con las leyes de turismo, también puede explicar un monumento. Teniendo el carnet oficial de guía de turismo, uno puede explicar cualquier BIC. Pero aquí, lo gracioso es que tú no puedes trabajar en la Mezquita sin carnet”, señala.

“Una triste guasa”

Para la tercera guía entrevistada, la broma es más bien “una triste guasa” que lleva “toda la vida pasando y sobre la que nadie hace nada”. Lo peor, explica, es cómo afecta a la credibilidad profesional de los propios guías turísticos. “Yo cojo un grupo, hago la visita a Córdoba y cuando llego a la Mezquita, los despido y les digo: 'Aquí los dejo porque no les puedo enseñar el monumento'. Pues se les queda la cara desencajada y, cuando les explicas que no estás acreditada para entrar en la Mezquita, a la gente le da la sensación de que eres un pirata”, relata esta profesional, que lleva casi una década ejerciendo la profesión en la ciudad en tres idiomas distintos.

Precisamente, la paradoja está en que esos idiomas sí pueden abrirle las puertas del templo, pese a que no tenga el carnet oficial. Eso ocurre cuando otra profesional acreditada por el Cabildo no sabe idiomas y solicita la “ayuda” de otro profesional para hacer la visita en inglés. “En ese caso, yo entro con una persona que está acreditada por el Cabildo, ella hace de guía mudo y yo hago la visita al completo. ¿Tú ves eso lógico?”, cuestiona esta profesional.

Los tres guías entrevistados lamentan, además, que el veto se ha extendido. “Ahora ya no te dejan trabajar ni en el Patio de los Naranjos. Si no tienes el carnet no puedes ni entrar ahí. Y a algunos compañeros también les impiden interpretar las iglesias fernandinas, si no tienen el carnet de la Mezquita, cuyo examen, evidentemente, no va sobre estas iglesias”, asegura uno de los protagonistas de este reportaje (un segundo cuenta lo mismo).

Los efectos a nivel laboral

Sobre toda esta cuestión sobrevuelan los efectos laborales. Una de las entrevistadas asegura que el carnet de la Mezquita “puede abrirte una puerta de negocio” y cerrártela si no lo tienes. Pero, además, apunta que, si el guía trabaja para una empresa, la acreditación puede suponer “un plus en nómina o puede ayudar para pedir conciliación familiar o un mejor horario”.

Aunque los guías más expuestos son los autónomos. “Si estás en una empresa grande, pues bueno, por suerte Córdoba tiene muchísimo patrimonio para enseñar. Pero yo siempre que hablo de este tema, pienso en los profesionales que van como autónomos. Porque, ¿si tú quieres avanzar aquí, turísticamente hablando, ¿cómo lo haces si no puedes enseñar la Mezquita?”

La pregunta flota en el aire buscando una respuesta que prácticamente no espera ninguno de los entrevistados, que reconocen que lo único que quieren es que la Junta de Andalucía se tome en serio sus reclamaciones y luche por proteger su legislativa de Turismo frente a lo que consideran una “infracción” y una “anomalía” que sólo pasa en Córdoba.

En este ámbito, el delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, ha anunciado que abordará esta cuestión en una reunión con el Cabildo Catedral de Córdoba, mientras que, de forma paralela, los Servicios Jurídicos del Gobierno Andaluz estudian la denuncia recibida sobre el último proceso de selección.

Quien no ha querido abordar este asunto ha sido la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Córdoba (APIT), que ha despachado las preguntas de este periódico con un correo electrónico en el que señala: “Los miembros de APIT nos hemos limitado a cumplir los requisitos que se nos han pedido cada vez que un Guía de Turismo ha querido incorporarse al ejercicio profesional, igual que cualquier otro Guía”.