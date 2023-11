Los servicios jurídicos de la Junta investigan una denuncia sobre la selección de guías en la Mezquita de Córdoba

Los servicios jurídicos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía están estudiando si el Cabildo de Córdoba podría haber cometido una o varias infracciones de la normativa turística vigente durante el proceso de selección de guías en la Mezquita Catedral de Córdoba. El proceso se celebró entre junio y julio de este año, y el Cabildo Catedral de Córdoba informó de la certificación de 42 nuevos intérpretes del monumento.

Sin embargo, varias de las personas que participaron en el proceso selectivo elevaron una denuncia ante el Servicio de Turismo de la Junta de Andalucía. La denuncia, facilitada a este periódico, acusa al Cabildo Catedral de “falta de transparencia en el examen”, así como de “desigualdad en el criterio de decisión”.

Entre otras cuestiones, criticaban “la ausencia de grabación en el examen oral”, el “no tener conocimiento del valor porcentual de cada ejercicio” o la imposibilidad de “solicitar revisión de la prueba”.

Este último punto, alega la denuncia, hace imposible que el examen “garantice su transparencia y defina un estándar de corrección que pudiera establecer la legitimidad del proceso”. Un proceso en el que, además, indican que no se facilitó una “plantilla correctora en la prueba tipo test” ni la “repetición de las imágenes en la prueba oral”.

En el escrito, los denunciantes solicitan la intervención de la Junta de Andalucía como “entidad pública certificadora de los informadores turísticos de Andalucía y garante de la difusión del patrimonio recogido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía”, así como “organismo competente en velar sobre nuestro derecho a ejercer nuestra profesión libre y legítimamente”.

Pero también piden al Gobierno Andaluz que clarifique “la normativa bajo la que se ampara” el Cabildo de Córdoba para “exigir una habilitación adicional” para ejercer la profesión en la Mezquita Catedral, que es un Bien de Interés Cultural (BIC) y forma parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

La denuncia se interpuso a principios de agosto, mientras que la respuesta de la Junta, también facilitada a este periódico, llegó a finales de septiembre. En ella, el jefe de Servicio de Turismo informa de que se han instruido actuaciones previas y que el 22 de septiembre se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Consejería para estudiar las presuntas infracciones.

Dicho informe podrá ser trasladado a la Inspección de Turismo con objeto de “constatar la posible existencia o no de hechos que pudieran constituir infracción a la normativa turística vigente, levantando, en su caso, el acta de infracción correspondiente”, explica el texto.

No obstante, desde la Junta advierten de que “no es competente para promover directamente de la parte reclamada la devolución o indemnización de cantidad alguna”, por lo que invita a los perjudicados a que, si se diera el caso, formulen demanda de juicio verbal.

Por su parte, las fuentes del Cabildo consultadas por este periódico desconocían los hechos denunciados o que la Junta hubiera solicitado información al respecto.

Según informó la institución capitular en su día, los 42 aspirantes que superaron con éxito las pruebas de evaluación para obtener la acreditación como guía-intérprete de la Mezquita-Catedral las llevaron a cabo el pasado junio, “con la inestimable colaboración de un tribunal examinador conformado por dos profesores y un catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO), con el objetivo de asegurar un nivel de excelencia en la interpretación del monumento, adaptándolo a las expectativas de los visitantes y ofreciendo información precisa y especializada de valor histórico y cultural”.

La convocatoria para las pruebas de conocimientos específicos consistió en un examen escrito celebrado el pasado 3 de junio y en pruebas orales, para aquellos aspirantes que superaron la prueba escrita, los días 19, 20 y 21 del mismo mes. El proceso se realizó en las instalaciones de la UCO, en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales.

Del total de 198 candidatos presentados a las pruebas, 42, lo que representa el 21,21%, consiguieron superar los exámenes realizados, “demostrando un sólido dominio de los aspectos históricos y artísticos más importantes del edificio”, indicó el Cabildo.

