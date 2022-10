La Diputación excavará en su aparcamiento para comprobar si puede construir una plaza y dos edificios

La Diputación va a desarrollar en los próximos meses una actuación arqueológica preventiva en el aparcamiento anexo al Palacio de la Merced, en la esquina entre la Avenida de América y la Acera de Guerrita, según ha podido saber este periódico. Fuentes de la institución provincial han confirmado que va a excavarse una zona de 30 por diez metros, con una profundidad máxima de 5,10 metros hasta alcanzar el sustrato geológico natural del terreno.

El objetivo de los trabajos es conocer cómo es el subsuelo del aparcamiento de la Diputación, actualmente usado por su personal, por las visitas que se recibe o para la instalación de actividades propias como la reciente celebración de Intercaza o la última Cata del Vino de Montilla Moriles. Una vez que se sepa qué hay en el subsuelo se determinará la viabilidad de cumplir con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que prevé la construcción de dos edificios anexos que desahoguen las instalaciones de la propia Diputación y la habilitación de una plaza en la zona de uso público.

No es la primera vez que se excava en la zona. En el año 1998 se llevó a cabo una primera cata arqueológica en la que se realizaron dos sondeos. Según fuentes de la Diputación, “en el oeste aparecieron pocas estructuras, ya que constituía una vaguada que se transformó posteriormente en la huerta del Convento de la Merced; en el este se descubrieron algunos restos menores de construcciones romanas y califales”.

Según publicó en 1998 la Agencia EFE, los restos localizaron un vertedero de época romana sobre el antiguo cauce del Arroyo del Moro. En la sede del actual Palacio de la Mercad, bajo el antiguo convento, existe una infraestructura hidráulica, que en los años setenta se llegó a relacionar con un baptisterio romano. Estudios posteriores señalaron que se trató de una infraestructura romana previa que pudo convertirse a partir del siglo VI en baptisterio.

Tras una licitación a la que han concurrido distintas empresas, la intervención arqueológica actual ha sido adjudicada a Grupo Arathea S.L.L., con un presupuesto de 88.966 euros (I.V.A. incluido). Ya se encuentra redactado y autorizado el proyecto de actividad arqueológica preventiva, y la realización material de la excavación, que tendrá una duración de tres meses, comenzará en noviembre, según las fuentes de la Diputación. La excavación será dirigida por Laura Ortiz e intervendrán ocho trabajadores.

“La intervención tiene por objeto completar el conocimiento del subsuelo antes del comienzo de las obras de desarrollo urbanístico previstas en el Plan General de Ordenación Urbana: van a construirse dos edificios de equipamiento administrativo para ampliación de las dependencias de la Diputación y se liberará y urbanizará una plaza central situada entre los dos edificios. Con esta actuación, el Palacio de la Merced quedará reservado para usos institucionales, la Diputación contará con un nuevo espacio para prestar sus servicios y la ciudad dispondrá de una plaza central de uso público”, señalan fuentes de la institución provincial.

Las mismas señalan que “se pretende garantizar que la futura construcción se desarrolle sin incidencias arqueológicas. La actividad arqueológica se realiza en el entorno del recinto amurallado de la ciudad histórica, cerca de la puerta de Osario, en la que desembocaba el cardo máximo romano y la calzada del Pretorio. El propio Palacio de la Merced conserva restos romanos, como el mausoleo, la piscina tardorromana y varios mosaicos”, concluyen.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!