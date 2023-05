La Orquesta de Córdoba y el Coro Ziryab participan en un homenaje oficial a Ennio Morricone

La Orquesta de Córdoba y el Coro Ziryab pondrán las notas cordobesas al espectáculo Ennio Morricone - The Official Concert Celebration, el único homenaje oficial al compositor italiano que se celebra en España este año. Concretamente será en la plaza de España de Sevilla, el próximo 13 de julio, dentro del Icónica Fest.

La dirección del espectáculo estará en manos de Andrea Morricone, hijo del afamado compositor de las bandas sonoras de los westerns de Sergio Leone, Cinema Paradiso, La Cosa de John Carpenter, Los Intocables o La Misión, entre muchas otras. Las entradas ya están a la venta en la web del festival: https://iconicafest.com/ennio-morricone-the-official-concert-celebration/

Ennio Morricone – The Official Concert Celebration es, según la organización, “una oportunidad única para emocionarse en directo con las famosas partituras de la obra del compositor italiano”. Ofrece un programa preparado directamente por el propio maestro bajo la batuta de su hijo Andrea Morricone que incluirá escenas icónicas de la película, juego de luces y secuencias nunca vistas de Morricone, además de algunos de sus ilustres colaboradores.

Y de llevar la partitura a los oídos del público se van a encargar la Orquesta de Córdoba y el Coro Ziryab, dos conjuntos cordobeses de enorme experiencia que van a ofrecer una velada única a nivel nacional.

Icónica Sevilla Fest celebrará su tercera edición en 2023, continuando el éxito de sus dos primeras citas.

