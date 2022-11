La Orquesta de Córdoba busca violista y violonchelista

La Orquesta de Córdoba ha abierto una convocatoria para engrosar su bolsa de empleo con dos nuevas plazas. Concretamente, busca concertistas solistas de viola y de violonchelo, que se incorporarían, de esta manera, al conjunto que dirige Carlos Domínguez Nieto.

Las dos plazas se han publicado ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La Orquesta busca una plaza de Profesor/a, ayuda de Solista en especialidad de Viola y otro en la especialidad de violonchelo.

La convocatoria se acaba de abrir. Las fechas previstas para las audiciones son 7 y 8 de febrero 2023, según ha detallado el conjunto en sus redes sociales. Aún no se han detallado en qué consistirá la prueba. Normalmente, se suelen realizar en el Gran Teatro y ante un tribunal, con un repertorio que se dice de antemano.

Un total de 45 profesores trabajan en el Orquesta de Córdoba, según su web.

