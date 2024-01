Las notas cordobesas del nuevo single de Califato 3/4

Califato 3/4, el supergrupo formado por los productores Esteban Bove, The Gardener, Lorenzo Soria y Stay Puft, ha publicado su nuevo single, Andaluçe Yorá, último adelanto del que será su tercer disco, Ècclabò de la libertá, y en el que su habitual coctelera de referentes ha cobrado un especial toque cordobés.

Por un doble motivo: por un lado, la canción está inspirada en los versos del poema Hierofanía de los moriscos y el gran expolio del escritor montoreño Miguel Romero Esteo, a cuya memoria está dedicado el tema, que canta con enorme profundidad Andrés de Jerez.

Hijo adoptivo de la ciudad de Málaga, a donde se mudó siendo un niño, Romero Esteo comenzó su carrera literaria en 1963, escribiendo poesía, novela y obras de teatro que fueron sistemáticamente prohibidas por la censura. Su poesía es menos conocida que su obra teatral, que resultó premiada ampliamente -ganó el Premio Europa por su obra Tartessos o el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra Pontifical-.

Los versos que inspiran la canción, de hecho, se publicaron en prensa en el año 1977. “El tema es un alegato al expolio y exilio andaluz desde los moriscos —con o sin ironía— desde la noche de los tiempos de Andalucía”, explica el grupo andaluz sobre una canción que une flamenco, break beat y vanguardia, con una producción donde la electrónica está al servicio del cante.

Además, por otro lado, el videoclip que acompaña el lanzamiento está protagonizado por el bailarín y coreógrafo cordobés Carvento, que ya participó en otro videoclip del grupo -Te quiero y lo çabê, de su anterior LP-, y que vuelve a poner el cuerpo al servicio de la música futurista pero anclada en la raíz de Califato 3/4.

Grabado en el Teatro Olivares, el videoclip de Andaluçe Yorá ha sido escrito y dirigido por Juan Escribano Tamayo. Se trata de una pieza donde se hace un alegato al exilio andaluz a través de un homenaje a Pepa Flores (Marisol) y a los trabajadores andaluces expropiados lejos de su propia tierra, y en el que el arte y la estética de Carvento cobran un protagonismo absoluto.

“Ha sido un sueño hecho realidad poder poner la danza, el cuerpo y el travestismo en este trabajo, un gran equipo y un discurso representativo de mi trabajo y el de muchas andaluzas”, ha señalado el artista cordobés sobre su última colaboración con el supergrupo sevillano.

