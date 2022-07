Ludovico Einaudi presentará 'Underwater' en Córdoba

El compositor y pianista Ludovico Einaudi pasará por Córdoba en septiembre, dentro de su gira española. El músico, uno de los más respetados autores de música minimalista, presentará en el Teatro de La Axerquía su disco Underwater, el primero que publica en 20 años, y que compuso durante el confinamiento. Será el 26 de septiembre.

Un disco recién publicado, que sigue la estela del éxito de sus bandas sonoras para películas como Nomadland y The Father, las últimas aproximaciones al séptimo arte de un músico que recibió el reconocimiento del público precisamente por el delicado carácter cinemático de su obra, especialmente a partir de su inclusión en la banda sonora de This is England.

A Córdoba, Einaudi viene con Underwater, un disco nacido en el confinamiento del 2020, cuando el reconocido compositor aprovechó la oportunidad para escribir canciones en la más pura intimidad: solo Einaudi y su piano. Lanzado en enero del 2022 de la mano de Decca Records, cuenta con 12 composiciones de piano solo que muestran maravillosamente su sonido inconfundible.

Aunque en el disco Ludovico Einaudi y el piano sean los únicos protagonistas, en la gira de presentación de este nuevo trabajo el italiano estará acompañado en escena de un exquisito trío de músicos: Federico Mecozzi (violín), Redi Hasa (violoncello), Francesco Arcuri (electrónica y percusión).

Minimalismo, rock y electrónica

Ludovico Einaudi nació en Turín (Italia) y recibió una formación de compositor y pianista clásico en el Conservatorio de Milán antes de proseguir sus estudios con Luciano Berio, uno de los compositores más importantes de la vanguardia del siglo XX. Su carrera comenzó desde el prisma clásico, aunque acabó forjando su propio camino musical con una estrategia arriesgada que se vio rápidamente recompensada cuando la suite para arpa eléctrica de Ludovico, Stanze (1997) se emitió por primera vez por la BBC Radio y los oyentes colapsaron la centralita.

Algo parecido sucedió con su siguiente lanzamiento, Le onde (1998), un ciclo para piano solo que interpretó él mismo. Una campaña organizada por los oyentes lo convirtió en el empuje decisivo de la carrera de Ludovico y en una presencia fija permanente en lo más alto de las listas de Classic FM. Este incremento de la actividad de las bases, que se acrecentó con la llegada de internet y las redes sociales, le ha permitido a Ludovico construir una relación estrecha única directamente con su audiencia.

Le onde fue también la mecha que encendió la carrera de Ludovico en el ámbito de la música para cine y televisión y desde entonces ha compuesto un gran número de premiadas bandas sonoras, como las de Doctor Zhivago (2002) y Sotto falso nome (2004), que se convirtieron también en álbumes de éxito por derecho propio. Aunque fue sobre todo un espaldarazo el score que compuso para la aclamada película de Shane Meadows This is England (2006) y su secuela televisiva, This is England ‘86 (2010), que han reportado a Ludovico una nominación a los BAFTA y han introducido su música a una audiencia nueva y y de enormes dimensiones.

En 2011 otra aclamada película utilizó su música: Intouchables, de Olivier Nakache y Eric Soledano. La película fue votada como el acontecimiento cultural de 2011 en Francia, fue un éxito en todo el mundo, entre otras cosas por su cuidada selección musical, lo que terminó de catapultar su cuidado minimalismo hacia un público mucho más amplio.

Más allá de su música para el cine, Einaudi ha seguido componiendo discos propios, con trabajos como Diario Mali (2005), una colaboración con Ballaké Sissoko, el virtuoso de la kora; Una mattina (2004) su disco más “clásico” hasta la fecha; Divenire (2007), su álbum musicalmente más ambicioso hasta entonces y su mayor éxito comercial hasta la fecha; Cloudland (2009), el debut de Whitetree –un grupo integrado por Ludovico al piano, Robert Lippok a la electrónica y el hermano de Robert, Roland Lippok, a la batería–; o Seven Days Walking, un trabajo materializado en 7 volúmenes inspirados en las caminatas invernales de Einaudi.

Convertido ya en uno de los compositores más populares en el Reino Unido y en toda Europa, la reputación de Ludovico Einaudi en su país ascendió a alturas aún más elevadas y, así, el 26 de mayo de 2005, en Roma, Ludovico Einaudi fue condecorado con la “Ordine al Merito della Repubblica Italiana” (o “OMRI”), la orden más importante concedida por la República Italiana.