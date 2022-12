La familia de Cosita Wena crece

Cosita Wena, un grupo cordobés que lleva desde 2008 cosechando triunfos y siendo notables en las redes sociales, saca nueva formación que actuará esta Tardebuena en Córdoba. Una de las bandas cordobesas más populares entre los creadores de contenido es Cosita Wena, sus inicios son descritos de esta manera: “Corría el año 2008… Mientras tanto en Córdoba, pasábamos como podíamos las calurosas noches de verano, rodeándonos de buenos amigos, una guitarra y solos bajo un cielo estrellado, que acontecía algo que no esperábamos. Fran, actual promotor del grupo, nos reunía a todos los que amábamos el flamenco y la fiesta para hacer un concierto en La Torre en Córdoba, con el que solo queríamos disfrutar y compartir nuestra afición con nuestros amigos, pero la cosa se nos fue de las manos…Fue tanto el éxito, que decidimos formar el grupo, que hoy conocemos como Cosita Wena”.

Una de los factores que más caracteriza a esta banda es su carácter musical, “el estilo la verdad que ha sido dinámico, aunque sin perder nuestra esencia. En nuestros inicios todos los temas que hacíamos eran más flamencos y solíamos meter sevillanas o algún palo más puro como la bulería. En la última etapa hemos dado un giro brutal al repertorio y ahora intentamos hacer temas universales que todo el mundo conoce, no solo la gente española sino gente de fuera que se los saben y pueden bailarlos. Nos ha ayudado a darle este alcance los cambios que hemos hecho en la banda con la incorporación de nuevos instrumentos que le dan más versatilidad al grupo. Hoy día lo mismo hacemos el hit de Quevedo que hacemos a nuestro estilo una canción de Marc Anthony. Nos encanta hacer temas actuales y llevarlos a nuestro estilo, eso creo que nos hace diferentes y que el cliente nos considere un producto muy comercial”. han explicado desde la formación

La popularidad de estos cordobeses es un hecho indiscutible pero a qué atribuyen los músicos a este boom: “hay gente que identifica nuestra popularidad con un hecho concreto pero la realidad es que ha sido la suma de muchas iniciativas en estos últimos cuatro años. Podemos enumerar algunas como la definición de una estrategia digital, la planificación de ensayos, cambios en la banda, colaboraciones en eventos especiales, creación de contenido audiovisual propio pero si nos tenemos que quedan con una de ellas quizás sea la participación en la boda de María Pombo. Tras la boda de la influencer, Cosita Wena almacenó más de 1.000 emails en su correo electrónico. ”Gran parte de nuestra popularidad se la debemos a las redes sociales y al marketing digital. En este sentido los influencers o celebrities tienen un papel fundamental. Es increíble el impacto que tiene cada acción que realizan estos perfiles en nuestra difusión. Nosotros medimos todo eso y es brutal. Cada año destinamos parte del presupuesto de marketing en acciones de este tipo. Igualmente, de manera orgánica, tenemos la suerte de participar en los eventos más chic que hay ahora mismo en España. Y eso, independientemente de la difusión, nos permite conocer muchos sitios mágicos y vivir momentos especiales“.

El grupo no para y este nuevo año tienen preparado una gran agenda de nuevos retos e ilusiones, a lo que añaden que “pues sí que tenemos cositas que contaros para este 2023. Hemos creado dos bandas nuevas bajo el paraguas de la marca. Una se llama Cosita Wena ellas que queremos que sea una extensión de nuestro formato original pero con voces femeninas, mismo estilo, mismo repertorio… y por otro lado, Cosita Wena Cuban style, un nuevo formato de música latina que estamos terminando de definir y que pensamos que va a gustar mucho. Pero uno de los hechos que más va a motivar a su público es que ”tenemos en mente grabar un disco de Cosita Wena y amigos con artistas que de alguna forma u otra tienen un significado especial para nosotros. Serán temas propios y algún cover“ ha declarado el grupo.

La banda ya cerró uno de los shows de presentación. Por un lado, Cosita Wena Cuban Style actúo el 15 de diciembre en Hangar y Cosita Wena ellas lo hará este 24 de diciembre en la fiesta de la Tardebuena que organiza el Ayuntamiento en el Cine Fuenseca. “En ambos eventos estarán presentes también de alguna forma algunos miembros de la formación original”, concluyen.

