Antoñito Molina hace vibrar a su club de los soñadores de Córdoba

El cantante gaditano Antoñito Molina actuó este viernes en la Plaza de Toros con el tour El club de los soñadores; un espectáculo cargado de emoción, ritmo y buen rollo con en el que el cantautor se entregaba hasta llegar al corazón de su público. Molina ha ofrecido un concierto en el que recordaba grandes éxitos como Yo soy pa ti, Ya no me muero por nadie o Me estoy volviendo loco, y en el que incluyó también sus últimos temas.