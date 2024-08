'Alegrías on fire': el flamenco bailable y electrónico que Fernando Vacas estrenará en Navarra

Alegrías on fire. Es el nombre del single que va a estrenar para el programa Siglo XXI de Radio 3 el músico y productor cordobés Fernando Vacas, y que divulgará en el festival navarro Flamenco on fire, una de las nuevas referencias musicales en España.

El nuevo single de Vacas es “un live bailable de flamenco, electrónica y vanguardia con samples propios” en el que el cordobés une “el espíritu libre de Julio Romero de Torres” con Enrique Morente. El tema tiene cierto aroma “cinematic” con “unas bases de cumbia, hard techno y flamenco de pizarra de otro planeta”.

El single está acompañado al compás de las Palmeras de chocolate y la presentación tendrá invitadas especiales al cante y al baile, además de las antiguas óperas flamencas del siglo XX, como Raimundo Amador.

Además, Vacas será el encargado de comisariar dentro del festival un nuevo espacio: Electro on fire. Se trata de “un escaparate que muestra proyectos musicales, escénicos, audiovisuales, instalaciones o workshops en vivo que potencian la colaboración y la experimentación creativa digital de artistas que utilizan flamenco en sus acciones pero cuyo resultado final no es catalogable como flamenco”, detalla el productor cordobés, que comisaria esta sección junto al director de Flamenco on fire, Arturo Fernández.

De familia de artistas, Vacas se adoctrina en lo más ecléctico de la música, incluido el flamenco, pero se enamora de las bandas sonoras de siempre y del mundo alternativo de la música como lenguaje propio.

Contemporáneo, moderno y siempre original, Vacas, ha ido hilvanando una carrera musical tan amplia como ecléctica. Así descubre y produce a Russian Red, es el alma Mater de Prin´lalá, produce discos que van desde Howe Gelb & A Band of Gypsies hasta Remedios Amaya y compone música para películas.

Este incansable creador ha recibido diferentes galardones y premios como por ejemplo la nominación en el 2017 a los Grammys latinos como mejor álbum de flamenco, precisamente con el disco de Remedios Amaya, “Rompiendo el Silencio”.

Vacas ha trabajado Con John Parish, La Negra, Raimundo Amador, Lole Montoya, Rosalía, Niño de Elche, María de Medeiros y un largo etcétera, que lo hace gran conocedor del flamenco, lo alternativo y de la música en general.