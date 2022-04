Manuel Jabois, Inés Martín Rodrigo y Luis Landero, entre los alicientes de la Feria del Libro 2022

La última Premio Nadal, Inés Martín Rodrigo, el articulista y escritor Manuel Jabois y el Premio Nacional Luis Landero son algunos de los nombres que pasarán por Córdoba durante la 47 Feria del Libro, que vuelve tras dos años en blanco entre el 22 de abril y el 1 de mayo.

Como venía siendo habitual hasta antes de la pandemia, la Feria del Libro se instalará en el Bulevar del Gran Capitán, donde se ubicarán 45 casetas montadas por librerías, asociaciones, editoriales, papelerías y organizaciones centradas en la difusión de la literatura y el pensamiento. Además, este año se incorporar el Teatro Cómico (ubicado en la calle Ambrosio de Morales) como espacio donde se celebrarán actividades de la Feria.

Como siempre, son días de presentaciones, firmas de libros, charlas y coloquios. Como ya adelantamos, este año se hablará en torno al papel de la mujer en el mundo editorial y se recordarán efemérides destacadas como son el centenario de la muerte de Marcel Proust, los cien años del Ulises de James Joyce, o el centenario del nacimiento de Carlos Castilla del Pino.

Además, se prestará una especial atención al público infantil y familiar, al que se dirige una amplia programación diaria. Los visitantes más pequeños contarán con un espacio propio, denominado Gloria Fuertes, en el que además de actividades dispondrán de su propia biblioteca. Un total de 25 de las más de 60 actividades de la feria están destinadas a los más pequeños.

La inauguración oficial será este viernes 22 de julio a las 12:00 en el Bulevar del Gran Capitán. Ese mismo día, Antonio Barragán presenta Enterado. Justicia militar de guerra en Córdoba 1936-1945 (Utopía Libros), Alejandro López Andrada Parte de ausencias. Poemas del éxodo rural (Hiperión), y se celebra la Mesa Redonda 50 años del Grupo Zubia, con Juan Castro, Francisco Carrasco y Mercedes Castro.

El sábado 23 de abril se da el pregón inaugural por parte de Olvido García Valdés, al tiempo que se celebra un encuentro con clubes de lectura con Javier Padilla y Pedro Gullón a cuenta de Epidemiocracia. Salud pública, política e ideología en tiempos de pandemia (Capitán Swing). Por la tarde estarán Diego Martínez, Clara Oblifado y Salvador Osuna y Pepe Larios.

El domingo 24 de abril pasará por la feria Daniel García Florindo con La infección de los días (Cántico), Leire Martín con Yo también quise ser como Ana y Mía (Zenith), Héctor Hugo Navarro con Los ahogados, además de que se presenta la antología de poetas cordobesas Ni diosa, ni dulce, ni serpiente.

El lunes 25 de abril es el turno de Beatriz Oses y el violinista Santiago López de Saá Daneyko presentando Un bosque en el aire (SM), Carlos Jiménez Villarejo con Obras completas (Utopía Libros), Federico Abad con Allí donde el silencio (Sapere Aude), además de la charla entre Josune García y Hilde Gersen en torno al tema Editoras, agentes, escritoras.

El martes, Antonio García Teijeiro presenta Poemar el mar (Anaya) y Versos y viceversos (Kalandraka), esta última junto a Juan Carlos Martín Ramos y Lourdes López, mientras que los arquitectos Pedro Caro y Rosa Lara presentan el libro El potro, y Cristina Camacho y Rafael Valera hablarán de Historia y arqueología de la vida en Al Ándalus (Almuzara).

El miércoles, encuentro con Juan Carlos Martín Ramos a cuenta de Versos para contar estrellas (Anaya). Además, José María Domínguez presenta Los omeyas de Al Ándalus (Toromítico), Cristina de la Puente y José Ramón Urquijo, El viaje al Cercano Oriente de Alfonso de Borbón y Austria (CSIC), y Manuel Jabois trae Miss Marte.

El jueves 28 de abril arranca con un encuentro con la ilustradora María Luis Torcida, que por la tarde impartirá un taller de ilustración. Además, Raúl Alonso, editor de Cántico, presenta el volumen La montaña mágica, Tomás Fernández Molina presenta Donde duermen los pájaros (XX Premio de poesía Vicente Núñez) y Luis Landero trae Una historia ridícula (Tusquets). La última actividad es una charla entre Antonio Rivero Taravillo y Salvadora Drôme, a cuenta de 1922: El prodigioso año de la literatura: Proust, Joyce y otros grandes autores (Pre-Textos).

El viernes 29 de abril, Mónica Rodríguez presenta Al hilo de Clara (Edelvives) para celebrar el 50º aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. Además, Manuel González Mestre presenta Bienaventurados. Rafa Yuste: el valor de la memoria (Jiracebra), y Anna Caballé y José María Valls charlan en torno al Centenario de Carlos Castilla del Pino. Ana Merino presenta Amigo (Destino) para despedir la jornada.

El sábado 30 se celebra un taller sobre segunda vida para libros deteriorados. Además, la Premio Nadal Inés Martín Rodrigo presenta Las formas del querer (Destino), Vicente Fernández Amorgós y otros poemas (Cátedra), y los dos últimos premios Ricardo Molina, Ángel de la Torre y Begoña M. Rueda, presentan sus dos premiados poemarios: Apagar el frío y La mujer okupada. La última presentación del día la hará Antonio Soler con Sacramento (Galaxia Gutenberg).

El domingo 1 de mayo, Eduardo Cerezo presenta Enroque (Distrito 93), mientras que la última presentación la hará Juan Arnau a parti de Historia del pensamiento indio (Galaxia Gutenberg).

El programa al completo está en el siguiente enlace: https://feriadellibro.cordoba.es/index.php/programa

