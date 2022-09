Los versos de Cosmopoética acunan el otoño cordobés desde este viernes

El otoño acaba de arrancar y el señor del paraguas se pasea por Córdoba. Este viernes 30 de septiembre arranca Cosmopoética, el Festival de Poetas del Mundo en Córdoba que cumple dieicinueve ediciones y acunará a la ciudad hasta el 8 de octubre con los versos de voces asentadas y voces emergentes, dentro de un programa de actividades donde la poesía es la protagonista, puntual a su cita como cada año.

En la cuenta atrás hacia la inauguración de Cosmopoética, este martes se ha desgranado todo el programa completo de eventos y actividades, en una edición protagonizada por Argentina como país invitado. El director artístico del festival, Antonio Agredano, ha destacado la 'salud' de Cosmopoética -“muy longevo y muy asentado en la ciudad”-, y ha puesto nombre a la participación de autores argentinos en esta edición: desde la inauguración este viernes 30 de septiembre a cargo de una lectura y coloquio con dos de las voces mas reconocibles de su país, Mariano Peyrou y Consuelo Iturraspe, en un evento que concluirá con el concierto de Vega en el Gran Teatro, para el que ya se han agotado las entradas.

Argentina entreverará la programación, no solo con autores de aquel país, sino también marcando guiños en actividades de talleres y creación, con reminiscencias del tango en actividades y conciertos, como el de Malevaje, grupo madrileño “apasionado del tango”, que cerrará la clausura el 8 de octubre.

Y entre alusión a Argentina y Argentina, otras voces internacionales y nacionales. Desde Felipe Benítez Reyes a Luis Alberto de Cuenca, Vicente Luis Mora, Gioconda Belli, Begoña M. Rueda o Andrés Neuman, entre otros. Todo ello sumado a nombres propios de otras disciplinas, como la actriz María Galiana o las voces de los conciertos de Luis Brea en acústico o el espectáculo poético musical Ajo y Mastretta.

Los cosmoversos, cosmodiálogos, el ciclo cosmopeque, las actividades de cosmociudad inundan el programa del festival de poesía, con unas denominaciones que ya son parte de la vida del otoño cordobés, junto a las 350.000 servilletas que llegan a 60 locales de hostelería de la ciudad llenando de versos loas bares y restaurantes de la ciudad.

Justamente para eso, para acercarse al público, Cosmopoética “trata de derribar esas barreras invisibles” entre la poesía, sus prejuicios y la gente -en palabras de Agredano-, que ha apostado por una programación de actividades, conciertos y autores que interesen a los ciudadanos. Y todo ello llevándolo “a todo el mundo, para pillar a la gente desprevenida con la poesía”.

El alcalde de Códoba, José María Bellido, ha dado la bienvenida al arranque del festival este viernes, “casi sin duda la más importante cita literaria de la ciudad” y ha abogado por el “valor enorme que aporta a la actividad cultural de la ciudad. Nos convierte en capital de la poesía. Este año para reivindicar el legado poético común con Argentina, labrado a partir de la lengua compartida”.

Cosmoversos, el eje sobre el que gira Cosmopoética, contará con la presencia de poetas argentinos de gran recorrido, como el sacerdote, filósofo y escritor Hugo Mujica, el saxofonista y autor Mariano Peyrou, la poeta y cuentista Valeria Correa-Fiz; Andrés Neuman, que tiene una vinculación especial con Córdoba, o la joven Consuelo Iturraspe, quien representa las nuevas tendencias de la literatura de aquel país.

Serán autores que dialogarán con prestigiosos nombres de la poesía española como la reciente Premio Nacional de Poesía, Aurora Luque, Luis García Montero, Olvido García Valdés, Felipe Benítez Reyes, Luis Alberto de Cuenca o Jesús Urceloy.

Como es tradición en el festival, ha señalado Agredano, no faltarán nuevas voces poéticas, la gran mayoría con acento femenino, como las de Rosa Berbel, Virginia Aguilar Bautista, Nuria Ortega o Begoña M. Rueda, ganadora del premio Ricardo Molina.

Sin olvidar a jóvenes autores como Mario Obrero, Juan de Beatriz o Pedro Cepedal, ganador de Ucopoética, el certamen que convoca anualmente la Universidad de Córdoba. Ni a autores cordobeses como Vicente Luis Mora, Alejandro López Andrada o Juan Antonio Bernier.

Los narradores, como Agustín Fernández Mallo y el cordobés Mario Cuenca Sandoval, también tendrán cabida en el ciclo Cosmodiálogos de Cosmopoética, en el que así mismo participará el periodista y escritor argentino Martín Caparrós.

El festival acogerá, además, recitales poéticos de la mano de la actriz sevillana María Galiana y el barítono Luis Santana; un homenaje a Pier Paolo Pasolini por su centenario, con sus traductores al español, María Bastianes y Andrés Catalán; o un homenaje a Miguel Hernández a cargo del grupo local Barraca XXI.

Consuelo Iturraspe y Mariano Peyrou, dos de las voces más reconocibles de la poesía actual de su país, inaugurarán con sus versos esta nueva edición de Cosmopoética, arropados por las melodías de la cantante y compositora cordobesa Vega, que vuelve al Gran Teatro veinte años después. Un espectáculo inaugural que ha agotado las entradas gratuitas que el IMAE ha puesto a disposición del público.

Los guiños a la literatura argentina se suceden a lo largo de la programación. En Cosmopeque, la sección infantil del festival, el autor argentino Gusti impartirá un taller de ilustración dedicado a niños especiales, mientras que la poeta y actriz cordobesa Alejandra Vanessa protagonizará un espectáculo en homenaje a la gran autora infantil argentina María Elena Walsh.

Cosmocreación, a través de talleres y el laboratorio de creación instantánea DIYLab también mirarán hacia Argentina. Así, Pablo García Casado dirige un taller de creación poética online en la que los alumnos realizarán su propia versión poética del tango ‘Volver’ de Gardel. Por su parte, Xavi Guillén dedicará el laboratorio DYLab a la autora argentina Alejandra Pizarnik en el 50 aniversario de su fallecimiento.

La poesía también pasará por los centros de educación secundaria mediante la actividad Pasajeros al tren, que tendrá parada en el IES Zoco, IES Grupo Cántico, IES Averroes e IES Blas, con el propósito de fomentar la curiosidad de los adolescentes por la poesía a través de la obra de grandes autores argentinos.

Por último, el grupo madrileño Malevaje cerrará Cosmopoética con sus tangos en el cine Fuenseca.

Vuelve un año más Cosmopeque, con talleres, lecturas y actividades dirigidos al público infantil y juvenil; una propuesta consolidad que cuenta con autores del prestigio de Mar Benegas, que acaba de ganar el Premio Cervantes Chico.

Como ha recordado el director literario, los versos “pillarán a la gente desprevenida” de nuevo a través del Hombre del Paraguas o de las populares Cosmoservilletas, que llegarán a sesenta bares, tabernas y restaurantes de la ciudad.

La Okateca llevará la poesía a los centros sociales de la mano de la poeta cordobesa Elena Román, mientras que Versos Libres facilitará el intercambio de libros de poesía en espacios urbanos a través de las bibliotecas de la red Libro Libre.

Reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2009, el festival literario Cosmopoética está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaSur y el apoyo de Radio3 como medio oficial. El presupuesto del festival ronda los 200.000 euros.

