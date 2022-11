Salvador Gutiérrez Solís: “La creatividad es un músculo invisible que también hay que entrenar”

Esta novela cierra un círculo que ya comenzó con ´Los amantes anónimos´y que, tras ciertos avatares de carácter editorial, permitió a su autor darle un genial empuje con ´El Lenguaje de las Mareas´, con la confianza de la editorial cordobesa Almuzara.

En esta última entrega, autor y personaje parecen hacer cuentas con su pasado, como explica Gutiérrez Solís, “Carmen trata de equilibrar sus habilidades con sus carencias. La novela es un juego de malabares, con Carmen Puerto en el centro de la pista”.

Por eso hay un entramado entre el pasado y el presente, “tiene mucho de juego interactivo con el lector, de ir recorriendo las anteriores novelas junto a la nueva. Estoy muy contento porque ya se puede contemplar el mosaico en su integridad, sin huecos, sin sombras”, nos dice Gutiérrez Solís.

El último pecado que podríamos perpetrar hablando de una novela como esta última de Gutiérrez Solís es destapar la trama o apuntar desenlaces; pero sí que podemos contar que el autor, y su personaje la inspectora Puerto, van a darse una especie de cese temporal de la convivencia. “Ella necesita recomponerse, resituarse y descansar. Y yo necesito dejar de oler sus capuchinos y no escuchar sus gritos durante un tiempo. Sé que volverá, lo que no sé es cuándo, pero seguro que lo hace”, nos cuenta el autor astuto, que deja ese espacio al estilo to be continued que tanto gusta también a sus seguidores en twitter que siguen sus “hilos” con devoción.

Al respecto, Gutiérrez Solís apunta que “twitter es mi gimnasio. La creatividad es un músculo invisible que también hay que entrenar”.

“Tengamos en cuenta que la literatura, a través de la historia, se ha adaptado a todos los soportes con los que ha convivido, de un pergamino a un papel, y ahora, claro, con las pantallas, con las redes sociales. Y no me olvido del componente ´diversión´; me encanta escribirlos y publicarlos”.

Se le nota contento y “disfrutón” al cordobés Salvador Gutiérrez Solís con la publicación de ´Solo vive quien muere´ que se presenta en Córdoba, el próximo martes 22 de Noviembre en el Ciclo Letras Capitales. Una magnífica oportunidad para sus lectores y seguidores para preguntarle a la cara: “¿Y ahora, qué?”