'Necesidad de un río', de Iván Sánchez, primer ganador del premio de Ecopoesía

El poemario que lleva por título Necesidad de un río, de Iván Hernández Montero, ha resultado ganador del I certamen de ecopoesía Salvar la casa, según ha informado la organización a través de una nota de prensa.

El premio, al que han concurrido más de 60 obras de todo el ámbito nacional, ha sido organizado por Poetas por el Clima y Ecologistas en Acción, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, y reconoce al original que aúne sensibilidad poética y defensa de los valores relacionados con el respeto a la naturaleza.

Un jurado compuesto por Joaquín Araújo, Erika Martínez, Jorge Riechmann y Juana Castro, ha decidido otorgar este premio a Necesidad de un río, de Iván Hernández Montero porque “además de la calidad de la escritura y la apertura hacia un imaginario poderoso, propone una norma ética a seguir: la regla del mínimo impacto ecológico, que se convierte en este libro en una poética en sí misma”.

Sánchez Montero, nacido en Madrid y residente en Plasencia, es licenciado en Bellas Artes, y finaliza estudios en Historia del Arte. Aborda la literatura como una más de las expresiones artísticas que utiliza junto con el dibujo y la fotografía. Ha colaborado en diversos proyectos literarios, así como en asociaciones culturales en Barcelona y Extremadura. Ha publicado poesía y relato en varias antologías colectivas y desde 2021 es redactor habitual de la revista digital Habla de Arte.

Asimismo, el jurado dejó constancia de que valoraba por unanimidad como finalistas, por la alta calidad de sus propuestas, las obras cuyos pseudónimos corresponden a Agriza y Abejaruco. El premio consiste en la publicación de la obra ganadora por parte de la prestigiosa editorial Baile del Sol.

Esta primera edición de Salvar la casa, un premio que reúne poesía y naturaleza, se enmarca dentro de las acciones que prevé llevar a cabo el colectivo Poetas por el Clima de Córdoba, cuyo manifiesto fundacional alcanza el centenar de adhesiones de destacados poetas del ámbito local y nacional.

