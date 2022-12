Estefanía Cabello presenta en Córdoba su último poemario 'El cielo roto de Shanghái'

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza el próximo lunes día 19 en Córdoba la presentación del último poemario de Estefanía Cabello El cielo roto de Shanghái, publicado por la editorial Bartleby. El acto, que se celebrará a las 19:30 en la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba (C/ Capitulares, 2), estará conducido por Antonio Barquero. La entrada es libre hasta completar aforo.

La actividad forma parte del programa ‘Letras Capitales’ que desarrolla el Centro Andaluz de las Letras en todas las capitales andaluzas gracias a la colaboración estable con el sector editorial de ámbito nacional y andaluz. Su objetivo es difundir entre la ciudadanía la obra literaria más actual y de calidad de las creadoras y los creadores más prestigiosos y hacer posible que los lectores conozcan las novedades editoriales más relevantes de la mano de sus protagonistas.

Estefanía Cabello llama música de la soledad a la conciencia de un vacío en lugares de la memoria recién creados o por crear. A falta de un espacio físico, las palabras y el cuerpo se convierten en territorio. La fragilidad es consciente de sí misma y se vuelve la mayor fortaleza. En ‘El cielo roto de Shanghái’ el asidero de la vida práctica no es tan fiable como para pedirle algo más que destellos de certeza que tendrán que cohabitar con huecos de tiempo y de espacio. El amor que nos hace nos deshace: quiere ser releído hasta que nos captura para siempre en su música de conciencia.

Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, Estefanía Cabello ha residido y se ha formado a lo largo de estos últimos años en lugares como Nueva York, EE.UU. (2012); Ciudad de México, UNAM (2013); Gales, Reino Unido (2014); Guadalajara, México (2014); Rabat, Marruecos (Instituto Cervantes, 2016); Varsovia, Polonia (Consejería de Educación de la Embajada, 2016) y China (2017).

Su obra está incluida en antologías como Donde veas (La Bella Varsovia, 2015), La punta del iceberg (Ediciones en Huida, 2015) o Algo se ha movido (Esdrújula ediciones, 2018). Varios de sus poemas también aparecen en las revistas ocultalit, La manzana poética y Estación Poesía.

En 2017 recibió el XVIII Premio internacional de poesía joven Gloria Fuertes por su primer libro, 13 segundos para escapar (Torremozas, 2017). En 2018 fue premiada con el Premio Valencia Nova de poesía en castellano que convoca la Insitución Alfons el Magnanim por su obra La teoría de los autómatas (Hiperión, 2018).

Asimismo, ha participado en variados recitales y conferencias, entre ellos en: las librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE) de Guadalajara (México, 2014); Jazz Poetry Session (Feria del Libro de Córdoba, abril 2015); Festival Internacional Cosmopoética poetas del mundo en Córdoba (Septiembre, 2015); PoesíaRandom: poesía y acción digital. Recital de 14 poetas andaluces (septiembre, 2015); Carrera de relevos, en el Centro Andaluz de las Letras (diciembre, 2015); Feria del libro de Córdoba (2016), PoesíaRandom II en el espacio Cienfuegos (Málaga, mayo 2016); Festival Internacional Cosmopoética 2016 (Córdoba, 2016) y como poeta invitada en el Festival Internacional Cosmopoética 2017.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!