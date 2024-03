Se adelantan esta semana los estrenos al miércoles por la Semana Santa. Ni una palabra sobre la lluvia, la cancelación de las procesiones… Respeto.

Desde la época de los antiguos anfiteatros romanos, en los que se echaba a pelear un oso contra un tigre o un toro contra un león (por cierto, solía ganar el toro), se ha explotado esa curiosidad morbosa de ver a dos grandes bestias enfrentadas. Hay algo atávico en preguntarse quién es más poderoso, quién ganaría en una pelea: ¿Batman o Superman? ¿Ironman o el Capitán América? ¿Trump o Biden?

Y también se ha explotado con frecuencia el giro argumental en el que dos enemigos mortales se tienen que unir para luchar contra un peligro aún mayor. En el caso que nos ocupa, Godzilla y Kong: El nuevo imperio, esa es la premisa principal: King Kong y Godzilla se enfrentan a una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. Descubriremos cómo han evolucionado estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera. La historia profundiza en los orígenes de la Tierra Hueca y en la antigua batalla contra los titanes.

Estamos ante la segunda parte de Godzilla vs. Kong (2021), que a su vez es un spin-off de Kong: La isla calavera (2017), secuela de King Kong (2005), remake del King Kong de 1976 y del clásico de 1933, por citar solo algunas de la rama de Kong; hay otras tantas por la de Godzilla. La idea de unir al gorila gigante y al monstruoso reptil atómico tampoco es nueva: hay un King Kong contra Godzilla japonés de 1963.

Como peculiaridad, el cambio de look de Godzilla, que parece haberse apuntado a la moda Barbie. Ahora sus escamas se tiñen de rosa cuando se enfada y lanza un rayo púrpura.

La franco-canadiense The Beast (La bestia) aúna la ciencia ficción con el drama romántico, inspirándose libremente en la novela de 1903 de Henry James La bestia en la jungla. En un futuro cercano, dominado por la inteligencia artificial, que ha resuelto todos los problemas de la humanidad, las emociones se han convertido en una amenaza. Para librarse de ellas y poder encontrar así un buen trabajo, la joven Gabrielle decide purificar su ADN en una máquina que la sumergirá en sus vidas pasadas. Allí se reencuentra con Louis, su gran amor, en tres períodos distintos: 1910, 2014 y 2044.

Por supuesto, hay una crítica sobre la sociedad actual y al futuro previsible. Según su director, Bertrand Bonello: “Hay un movimiento hacia la desaparición de la individualidad y la singularidad. Si hacemos que el miedo desaparezca, también hacemos desaparecer la sensación de estar vivos. Hay una frialdad y una soledad en la película en 2044. El presente de la película se ha vuelto casi insoportable a pesar de -o debido a- la ausencia de problemas. El pasado se convierte en un refugio.”

Los protagonistas de esta historia de amor a través del tiempo son Léa Seydoux (La vida de Adèle, Dune Parte 2) y George Mackay (1917)

La alemana Milli Vanilli: Girl You Know It's True cuenta la conocida historia del dúo musical formado por el alemán Rob Pilatus y el francés Fab Morvan. Milli Vanilli se convirtió en un fenómeno musical a finales de los 80 y principios de los 90, con canciones que arrasaron en las listas de éxitos de todo el mundo. Fab y Rob parecían tener una gran carrera por delante, hasta que se supo que ellos no eran quienes cantaban sus canciones. Lo que siguió fue uno de los mayores escándalos en la historia de la música. No es de extrañar: imagínese la que se montaría si se descubriese que Los del río no son las verdaderas voces tras La Macarena, sino dos actores elegidos por su físico.

Puan es una comedia argentina ganadora de los premios del Festival de San Sebastián al mejor guion y a la mejor interpretación protagonista de Marcelo Subiotto. Cuenta la historia de un profesor universitario de filosofía que, cuando su mentor muere, asume que heredará la titularidad de la cátedra vacante. Sin embargo, no imagina que un carismático adversario volverá de Alemania para disputarle el puesto. Entre los eminentes profesores puede haber más traiciones y navajazos que en Juego de Tronos.

También se estrena esta semana: La china Un rey supermono, película de animación basada en el clásico libro Viaje al Oeste, en la que un revoltoso mono descubre sus poderes de superhéroe y se embarca en un viaje para dominar sus extraordinarias habilidades; La francesa Las cosas sencillas, historia de amistad entre dos personas que provienen de realidades muy distintas: Vincent, un famoso empresario de éxito, y Pierre, que vive apartado del mundo moderno en medio de una naturaleza.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.