Juanlu González debuta como protagonista con una comedia contra la polarización política

“Una comedia gamberra que se ríe de absolutamente todo el mundo”. Políticamente Incorrectos llegará a los cines el 23 de febrero. La película contará con las actuaciones de Juanlu González, Adriana Torrebejano, Gonzalo de Castro, Raúl Cimas, María Hervás, Elena Irureta, entre otros. La película está dirigida por Arantxa Echevarría.

Es la primera película como protagonista del actor cordobés Juanlu González, al que se ha podido ver en distintos proyectos audiovisuales de gran relevancia: Valeria, La Caza, La otra mirada u Operación Camarón. En los días previos al estreno, Juanlu González ha concedido unos minutos a Cordópolis para hablar sobre su nuevo personaje y de la ilusión de vivir nuevos retos como actor.

PREGUNTA. ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a participar en este proyecto?

RESPUESTA. Pues mira, hice un casting un año y pico antes de que empezara a rodarse. Yo ya pensé que lo estaría haciendo otra persona. Me llamaron al año siguiente diciéndome que el casting aún no estaba cerrado y que querían verme en una prueba final con la chica que iba a ser la protagonista, con Adriana. Fui y tuvimos un encuentro Adriana, Arantxa la directora y yo. Para ver si los dos juntos dábamos en cámara lo que buscaban: esa química que haría falta para rodar la película. Lo pasamos muy bien. Yo creo que todos nos fuimos con muchas ganas de trabajar juntos. Al final, es lo que yo creo que se puede pedir a un casting: una reserva de ganas de querer hacer un proyecto entre los que están involucrados.

P. Y, ¿Cómo sentiste este proyecto de forma personalmente, ya que es un protagónico?

R. Al final, bueno, hacer cine siempre es un pasito más. En este caso, es el primer protagonista que he hecho. Entonces, era como una ilusión más allá de lo que yo me podía esperar que me fuera a tocar vivir. De haber entrado en este mundo a hacer de protagonista. Yo lo sigo viendo con la calma y la tranquilidad de '“esto sigue siendo el mismo trabajo de siempre”. Solo que, de alguna forma, estás más expuesto. Coges más responsabilidad dentro de un proyecto, tienes más voz y vives una parte muy bonita que es el estar desde el principio en un proyecto hasta el final con cierta responsabilidad.

P. ¿Cómo crees que van a reaccionar los espectadores que vayan a veros al cine?

R. Pues yo creo que van a reaccionar muy bien. Van a disfrutar mucho porque es una comedia gamberra que se ríe de absolutamente de todo el mundo: de la izquierda, de la derecha, del centro y de todos los lados. Es una peli muy buena para quitarnos, un poco, esto que tenemos encima de la polarización política. Es una película para todos los públicos que va a hacer que pasemos un ratito muy bueno y nos olvidemos de darle más peso a las cosas del día a día. Hay que hacer un esfuerzo por reírse porque nos viene muy bien a todos.

P. ¿Qué podrías contar de tu personaje?

R. Mi personaje es Pablo Merino. Un chico andaluz de campo que está metido en política. Es de familia un poquito conservadora, tiene unos ideales políticos de derechas y trabaja en el partido España Liberal con un cargo menor. Está empezando en política. Y, bueno, por una serie de acontecimientos, se ve envuelto en una subida repentina de su posición dentro del partido. Entra como segundo en las listas de las próximas elecciones. Tiene unos ideales muy claros y unas ganas muy grandes de comerse el mundo, pero, realmente, cuando entra de lleno al partido se da cuenta de que aquello no es tan bonito como parece. Los ideales, quizás, no son tan importantes. Lo que se encuentra son unos compañeros que llevan más tiempo dentro del partido, y que ven aquello como un oficio. Un trabajo donde conseguir unos resultados y los ideales no valen tanto como Pablo pensaba. Se ve envuelto en una serie de catástrofes, una detrás de otra.

P. ¿Cómo ha sido la relación con el reparto?

R. El reparto ha sido magnífico. Empezando por Adriana, que ha sido mi compi. Hemos estado ahí todos los días juntos y maravilloso. Desde el primer día, hubo muy buena sintonía, Adriana es una compi maravillosa. Aparte de buena actriz, es que es buena compañera y siempre está con una sonrisa en la boca. Tiene un humor superingenioso y muy macarrilla. Así que, desde el primer día, nos llevamos de auténtica maravilla. Soy muy afortunado de haber podido trabajar con ella. Y, luego, el resto del equipo, tanto Raúl Cimas como Elena Irureta, que son parte de mi partido, son maravillosos y superocurrentes. Todo el día improvisando y todo el día felices y cercanos, que eso es muy importante. Luego, Gonzalo de Castro, María Hervás o Pepa Aniorte, pues son también compañeros maravillosos. Los pocos días que hemos tenido en común han servido para que formemos una familia y nos llevemos de maravilla. Como guinda, he podido volver a trabajar con Paula Malia, compañera en la serie Valeria. Aquí ya veréis el papel que hace, en el que estamos muy relacionados otra vez. Me ha hecho una ilusión especial volver a trabajar juntos en un proyecto donde no tiene nada que ver con el otro. Hemos tenido que, de alguna forma, inventar unas reglas especiales para este proyecto para que no nos llevará al otro.

P. ¿Qué crees que es lo que más se aprende de los compañeros?

R. Se aprende de todo. Yo aprendo mucho del oficio. Cada día se aprende una cosa nueva, de cómo tratan al equipo, de cómo se mueven en un rodaje. Pero, sobre todo, me interesa mucho la parte humana que tienen. Son verdaderamente unos reyes y unas reinas dentro del audiovisual español. Son caras muy conocidas que tú piensas que pueden ser altivas o tener un ego, más allá del que consideramos natural. Y, al contrario, son gente cercanísima que trata a todo el mundo por igual, que van siempre a favor del proyecto. Me encanta ver como gente que lleva tanto tiempo dentro de esto, sigan siendo las personas maravillosas que han sido siempre y no han cambiado ni un ápice de su forma de actuar.

P. ¿Qué tipo de películas ve Juanlu cuando va al cine?

R. Pues me gusta ver todo tipo de películas en el cine. Lo primero, porque creo que en el cine se vive la película de una forma muy distinta a cómo se vive en casa. En casa, al final, tardamos un rato en elegir la película, cuando la ponemos estamos cenando… El cine es una experiencia que cuando te sientas en una butaca y estás una hora y media o dos horas concentrado en esa película. Sin distracciones. Además, viviéndola con gente a la vez. A mí me gusta, en general, ir al cine y no tengo un género que me guste más que otro. Si tuviera que decir uno que me guste menos, quizás, sería el terror. Me gusta un poco menos, no por nada en especial porque me parece un género muy guay, pero lo disfruto menos que otros.

P. Llevas unos años viajando de un lugar para otro, trabajando… ¿Qué es lo que más echas de menos de Córdoba?

R. Bueno, la familia, los amigos, el barrio. Me encanta ir a Córdoba, voy cada vez que tengo un tiempo libre. Por suerte, puedo estar allí un par de semanas. El día a día con la familia y los amigos es lo que me hace recordar cuando vivía allí, que este todo igual a cuando era pequeño. Eso creo que reconforta muchísimo y me carga las pilas más que cualquier otra cosa.

P. Para finalizar, ¿qué otros proyectos tienes para 2024?

R. Estoy rodando una serie que se llama Cicatriz. Estamos en Bilbao rodando, es una adaptación del libro de Juan Gómez Jurado. Una serie para Amazon y Televisión Española. La termino ahora en marzo y llevamos desde noviembre con ella. Es otro proyectazo porque, de repente, es lo siguiente que he hecho a Políticamente Incorrectos y también es protagonista. Que me hayan dado el papel protagonista en una peli y protagonista en una serie… Bueno, pues estoy, de alguna forma, un poco abrumado por esta cantidad de trabajo. Estoy muy feliz por la oportunidad que me ha dado Plano a Plano y deseando de que salga porque hago un papel completamente diferente a todo lo que he hecho hasta el momento“.