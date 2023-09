Galder Varas, el famoso monologuista de 'TikTok', agota las entradas en Córdoba

El humorista bilbaino Galder Varas, que se ha hecho viral en la plataforma TikTok por sus monológos, ha agotado en tan solo unos días las entradas para su función en Córdoba. El cómico, llega a la ciudad el próximo 30 de septiembre con su espectáculo Esto no es un Show.

Varas, comenzó subiendo vídeos a TikTok y cuenta ya con más de 1,2 millones de seguidores en esta red y en Instagram, donde comparte partes de las actuaciones que realiza por los teatros de todo el país. Sus vídeos cuentan con cientos de miles de reproducciones que se traducen en entradas agotadas para todas sus actuaciones en lo que queda de año, salvo en Valencia, única ciudad en la que desde su página web anuncia que las entradas que quedan son ya las últimas.

Almería, Barcelona, Andorra, Bilbao, Burgos, Castellón o Sevilla son solo algunas de las ciudades en las que el no show de Varas ya ha colgado el cartel de sold out. Incluso lo hace con una actuación prevista para el mes de febrero en San Sebastián. Pero la última en hacerlo ha sido Córdoba, que este mismo lunes colgaba el cartel de sold out.

En Córdoba, el público podrá disfrutar de la actuación de Galder Varas en el teatro El Brillante el próximo 30 de septiembre a las 19:00. Esto no es un show estará lleno de improvisaciones, chistes y bloques diferentes a los que haya visto de Galder Varas en redes.