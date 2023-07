Flamenco, rock, indie o jazz: Despliegue de estilos y talentos en el 42º Festival de la Guitarra

La 42ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que se celebra del 6 al 15 de julio, promete ser una explosión de color y sonido que gracias a numerosos artistas de todos los estilos, capturará la esencia ecléctica y polifacética de la música en toda su diversidad. En un año en que el Gran Teatro de Córdoba celebra su 150º aniversario, esta edición del Festival quiere mostrar también su grado de madurez la hora de ofrecer una mirada profunda a la historia y evolución de la música de guitarra.

Gran Teatro: Festival de emociones para el 150 aniversario

El Gran Teatro, un espacio escénico histórico que durante los últimos 35 años ha sido el escenario de numerosos artistas de primera línea, acogerá nueve conciertos y espectáculos diversos. Uno de los más destacados es el del joven cantaor flamenco Israel Fernández (14 julio), quien, acompañado por el influyente guitarrista jerezano Diego del Morao, presentará su obra más personal, “Pura Sangre”. En contraste, el colectivo Estévez / Paños y Compañía explorará los nuevos códigos del flamenco con su espectáculo “La Confluencia” el viernes, 7 de julio. Ambas propuestas ofrecen una visión innovadora y actualizada del flamenco, combinando tradición y vanguardia.

El festival también contará con la presencia de artistas internacionales, como Carlos Varela (9 de julio), emblema de la nueva trova cubana, y Coti (13 de julio), aclamado cantautor argentino conocido por sus premiadas canciones de rock en español. Ambos artistas representan la diversidad y la multiculturalidad que caracterizan al Festival de la Guitarra de Córdoba.

Otras figuras destacadas son Zenet (12 de julio), con su innovadora mezcla de géneros en su último trabajo “La estación del momento”; la brillante Silvia Pérez Cruz (10 de julio), que ya ha colgado el cartel de ‘no hay entradas’ con su propuesta “Toda la vida, un día”, nacida de la soledad del confinamiento; y la cantante Susana Baca (15 de julio), figura clave en el renacimiento de la música afroperuana quien presentará su disco “Palabras urgentes”, una mezcla de concienciación y voluntad de conectar con la música contemporánea. Estas propuestas reflejan la rica diversidad de la música actual, al mismo tiempo que resaltan la guitarra como eje central.

Por su parte, el bajista Marcus Miller, ganador de dos Grammy y considerado uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, ofrecerá una experiencia única (11 de julio) con su poderoso jazz-funk, mientras que Gustavo Santaolalla, multipremiado con dos Oscar, un Globo de Oro, dos Bafta y 19 premios Grammy por su labor en bandas sonoras de cine (Brokeback Mountain, Relatos Salvajes, Diarios de motocicleta y Babel) y videojuegos (The Last of Us, con 200 premios a sus espaldas), se presentará por primera vez en el festival con “Desandando el camino” el sábado, 8 de julio.

Patio de los Naranjos: Recuerdo a Picasso

El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, por su parte, albergará un concierto dedicado a Pablo Ruiz Picasso compuesto por el guitarrista cordobés José Antonio Rodríguez, quien lo interpretará junto bajo la dirección de Michael Thomas. Esta propuesta, titulada “El Guitarrista Azul”, conmemora el 50º aniversario del fallecimiento del pintor. Las invitaciones para este concierto se darán una semana antes de su celebración. Puedes apuntarte para estar informado en este enlace.

Plaza de Capuchinos: música española y flamenco

En la Plaza de Capuchinos, se realizarán dos conciertos especiales: una interpretación de “El concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo (10 de julio), a cargo del guitarrista Rafael Aguirre y la Camerata Gala dirigida por Alejandro Muñoz, y un homenaje al maestro del cante Enrique Morente, de quien se escuchará parte de su rompedora misa flamenca (11 de julio) en voz del cantaor granadino Antonio Gómez, “El Turry”.

Teatro Góngora : Guitarra clásica y flamenco contemporáneo

La guitarra clásica será la protagonista indiscutible en el Teatro Góngora con la presencia de cuatro maestros del instrumento. Manuel Barrueco (8 de julio), David Russell (10 de julio), Ana Vidovic (12 de julio) y Álvaro Toscano (7 de julio) interpretarán piezas magistrales de compositores como Sor, Sanz, Aguado, Bach, Takemitsu, Moreno Torroba, Albéniz, Sainz de la Maza, Benedetto Marcello, Vicente Asencio, B. Lackenbacher, García Tolsa y G. Susani. Las veladas prometen envolver al público en un universo musical donde las cuerdas de la guitarra clásica sonarán entre notas de historia y contemporaneidad.

El flamenco más actual no podría faltar en este festival, llegando de la mano de Rosario La Tremendita y su propuesta titulada “Tremenda. Principio y origen” (9 de julio). Este espectáculo se concibe como un viaje desde hoy hasta ayer, una travesía sonora que fusiona estilos tan variados como la electrónica, el funk, el jazz y lo experimental.

Juan Gómez Chicuelo también tendrá un espacio en este escenario con su nuevo trabajo “Caminos” (13 de julio). Tangos, alegrías, bulerías y granaínas se unen en una mezcla revolucionaria que combina la guitarra flamenca con el violonchelo, la batería y el baile, abriendo nuevas vías para el flamenco.

El Teatro Góngora también acogerá, como cada año, un concierto patrocinado por Casa Árabe (11 de julio). Se trata de Gabacho Maroc, un grupo formado por siete músicos de origen francés, marroquí y argelino. Sus composiciones, inspiradas en la herencia gnaoua, la música africana, el jazz, el flamenco y la tradición bereber, trascienden las fronteras estilísticas, llevando al público a un viaje musical sin igual.

Teatro de la Axerquía: Homenaje a Manolo Sanlúcar

El Teatro de la Axerquía abrirá su programación con el concierto inaugural (6 de julio) con un sentido homenaje a Manolo Sanlúcar, una figura indiscutible de la música flamenca y de la guitarra del último siglo. A lo largo de los años, Sanlúcar ha sido una pieza clave en este festival, no solo como intérprete y creador, sino también como profesor en los cursos del Festival, donde introdujo un nuevo sistema de enseñanza de la guitarra flamenca.

El guitarrista flamenco Santiago Lara, acompañante de Sanlúcar durante muchos años, será el encargado de rendirle homenaje interpretando una de las composiciones más bellas del maestro, “Medea”, acompañado por Javier Ibáñez (segunda guitarra), Perico Navarro (percusión) y la Orquesta de Córdoba, bajo dirección de Michael Thomas. Bajo producción del propio Festival de la Guitarra, el concierto contará con Javier Sáenz-López en la coordinación y dirección coral, y de José Carlos Nievas en el diseño y producción de audiovisuales.

El programa se completa con “La canción de Andalucía”, una pieza creada por el maestro en su quincuagésimo aniversario en la profesión, que refleja su amor y devoción por su tierra natal. Para interpretar esta pieza, se ha organizado una convocatoria para formar un coro participativo con la ciudadanía donde ya se han apuntado 300 personas. Al cante, junto con los guitarristas antes citados y la orquesta, intervendrá Rocío Luna.

Manolo Sanlúcar será siempre recordado por su talento musical y su defensa inquebrantable de la cultura andaluza, pero su grandeza trasciende aún más gracias a su alma generosa. Sanlúcar una vez expresó que el artista debía ser “mitad raíz -entroncada en la tradición y portador de la sabiduría de nuestros mayores- y mitad paloma -capaz de soñar y volar para abrir nuevos caminos y nuevas formas de expresar el arte-”. Este homenaje musical pretende evocar esa visión y celebrar el legado inmortal de Sanlúcar. El acceso será gratuito, con invitación., que puede recogerse en la taquilla del Gran Teatro y en https://entradas.teatrocordoba.es/espectaculo/medea-y-cancion-de-andalucia/3741

En La Axerquía: jazz, rock, indie

La Axerquía no será solo escenario para rememorar a Manolo Sanlúcar, sino también un lugar para apreciar diversos géneros y estilos dentro de la programación del 42º Festival de la Guitarra de Córdoba.. Entre ellos se encuentra Gregory Porter, el aclamado cantante de jazz que cuenta con dos premios Grammy en su haber. Su concierto en Córdoba, el viernes 7 de julio, será el único que el artista ofrezca en España, en el marco de la gira por Europa que está realizando este verano.

Ariel Rot y Kiko Veneno también tienen reservada su parcela de estrellato en el escenario de La Axerquía (8 de julio), con su espectáculo “Un país para escucharlo”. Un concierto que promete ser una deliciosa mezcla de rock, blues, flamenco pop y tintes electrónicos. Un espectáculo para disfrutar, vivir y contar.

Además, el Festival ofrecerá una noche de pop-rock con Lori Meyers y Los Enemigos, programada para el comienzo del último fin de semana del Festival (14 de julio). Un encuentro que promete entusiasmar a los amantes del género.

El cierre de los conciertos en La Axerquía estará a cargo de Arde Bogotá y León Benavente (15 de julio), dos bandas que han causado un gran revuelo en la escena indie y pop-rock nacional. Arde Bogotá presenta su segundo álbum, “Cowboys de la A3”, que narra las historias de un viaje que les llevará desde Cartagena hasta el resto de España para hacer rock and roll. Por otro lado, León Benavente celebra con esta gira sus diez años como banda.

Con un programa tan variado y completo, el 42º Festival de la Guitarra de Córdoba asegura una experiencia inolvidable para los amantes de la música en todas sus formas y estilos. Un verdadero banquete de arte y cultura que promete emocionar, deleitar y, sobre todo, unir a las personas en torno a la pasión común que es la música. Un Festival que se reinventa, que mira al futuro sin olvidar su pasado, y que hace de la música un lenguaje universal capaz de conectar a todas las generaciones, desde los más jóvenes hasta los más veteranos. En definitiva, el Festival de la Guitarra de Córdoba es mucho más que un conjunto de conciertos. Es una experiencia única y vibrante que celebra la música en todas sus formas.