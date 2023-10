El Teatro Góngora acoge este viernes 'Los despiertos', una aplaudida obra de José Troncoso llena de poesía y humo

El Góngora comienza el viernes su temporada teatral con Los despiertos, una obra cargada de poesía y humor escrita y dirigida por José Troncoso--uno de los mejores dramaturgos de los últimos años, en opinión de muchos críticos- e interpretada por Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo.

El titulo hace alusión a los protagonistas del montaje, tres barrenderos, seres de la noche que sueñan despiertos aferrados a su escoba mientras limpian, jornada tras jornada, los residuos que dejan los demás. Se trata de un texto muy rico en el que se habla de los miedos, del consumismo… que recuerda y traslada al espectador a los grandes dilemas sobre la vida a través de una espectacular comedia con perspectiva de drama social.

En Los despiertos no podían faltar las características de los textos de Troncoso: el tono chirigotero, valleinclanesco, esperpéntico; la poesía que empapa sus creaciones; la conexión con el público gracias a la cercanía con personajes de la calle, la risa y el llanto: la gestualidad, el toque clown… en definitiva, elementos, con los que construye historias entrañables y a la vez grotescas que cautivan al público, dirigidas “con un gusto exquisito”, según los críticos, que destacan del montaje “la preciosa puesta en escena, con momentos realmente brillantes” y las “excelentes interpretaciones” del reparto, además de la “maravillosa música original”, la “belleza” de la escenografía y el “magnífico diseño de luces”.

Los despiertos son el cordobés Luis Rallo, que da vida al personaje de Mediano, un hombre frágil y delicado; Israel Frías, por su parte, interpreta a un hilarante Finito, lleno de vitalidad y mala uva. Por último, Alberto Berzal se mete en la piel de Grande, un ser misterioso y taciturno con un oscuro pasado y muchas cosas que ocultar. La obra cuenta la historia de este trío de hombres humildes que barren las calles y comparten sus penas mientras que el resto del mundo duerme. Su vida transcurre en medio de la rutina y la monotonía: trabajan noche tras noche para limpiar la basura de los demás y todos los días, cuando aparece el sol, se dirigen a sus casa a dormir .

Los tres personajes son presentados por el director gaditano como tres clowns, y desde su primera aparición , el humor absurdo lo envuelve todo mientras que cada personaje va desvelando su vida: uno busca reconciliarse con su pasado, otro espera a su madre, y el tercero busca siempre una novedad y guarda un secreto.

Los despiertos también es el nombre de la productora que forman Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo, creada para poner en marcha iniciativas que tienen como base el trabajo actoral y los textos de calidad, así como la búsqueda de colaboraciones con profesionales de las artes escénicas con similares inquietudes y un lenguaje común, con el objetivo de presentar propuestas honestas, interesantes y bien construidas.

