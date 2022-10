Mario Camus, protagonista de la Muestra de Cine Rural de Dos Torres

El municipio cordobés de Dos Torres volverá a acoger del 28 al 30 de octubre su XX Muestra de Cine Rural 'Joyas recuperadas del cine rural español', actividad cultural que comprende una maratón de cine instantáneo y su tradicional concurso de cortos, y que estará dedicada al cineasta fallecido en 2021 Mario Camus.

En rueda de prensa, la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Salud Navajas, ha explicado que “es un proyecto Singular de Cultura en el que colaboramos desde hace años y que ha conseguido alcanzar su vigésima edición, lo que demuestra que está más que consolidado”.

“Es la muestra de que la provincia está llena cine y de que contamos con proyectos en los que se combina todo lo necesario para ponernos en el balcón del séptimo arte”, ha manifestado Navajas.

La responsable de Cultura ha subrayado, además, que “la muestra contará con coloquios, charlas, proyecciones de cine y con la tercera edición del maratón de cine instantáneo, un ejemplo de participación ciudadana”.

El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha destacado el esfuerzo realizado a lo largo de estos años, “a pesar de que han sido años difíciles”, y ha señalado que en la edición de este año “se podrán ver películas que no se han estrenado o que se vieron hace muchísimos años”.

El profesor y director académico de la Muestra, Pedro Poyato, ha sido el encargado de desgranar el programa, en el que ha valorado “la proyección de dos películas fundamentales en la historia del cine español; una es 'Fuego en la sangre', de 1953, y 'El camino', de 1963”.

“Además, se rendirá un homenaje a Mario Camus, fallecido hace unos años y muy vinculado a la muestra, con la proyección de un documental prácticamente inédito pues es de 2022. Contaremos también con Sánchez Noriega, autor de la biografía más completa de Camus”, ha explicado Poyato.

El viernes, 28 de octubre, habrá una charla inaugural a cargo de los participantes en el tercer Maratón de Cine Instantáneo y darán comienzo los rodajes. Posteriormente, tendrá lugar el homenaje a Mario Camus con la presentación del documental 'Mario Camus, según el cine' (Sigfrid Monleón, 2022), a cargo de José Luis Sánchez Noriega, catedrático de Historia del Arte.

Tras el visionado del documental, habrá un coloquio homenaje en torno al mismo. En él participarán José Luis Sánchez Noriega y los profesores Agustín Gómez y Pedro Poyato. Será moderado por Manuel Bellido, de RTVA.

El sábado, 29 de octubre, tendrán lugar a lo largo de todo el día los rodajes del tercer Maratón de Cine Instantáneo. A las 11,00 horas, se proyectará la película Fuego en la sangre (Ignacio F. Iquino, 1953) y, a continuación, una charla coloquio organizada por la Filmoteca de Andalucía.

Durante la tarde, a las 17,00 horas, David García Rodríguez-Mariscal, hijo de Ana Mariscal, presentará la cinta 'El camino' (Ana Mariscal, 1963) y, a continuación, tendrá lugar la proyección de la misma. Más tarde, habrá un coloquio en torno a la película en el que intervendrán los ponentes del coloquio del viernes.

A las 20,00 horas se proyectará la película 'Jaulas', de Nicolás Pacheco, y tendrá lugar una charla coloquio con el director de la cinta y la actriz Belén Ponce de León. Finalmente, el domingo 30 de octubre los participantes en el maratón editarán sus vídeos y, por la tarde, tendrá lugar la gala final, con la proyección de cortometrajes, el fallo del jurado y la entrega de premios. La clausura será a las 20,00 con el concierto 'Tu gran banda sonora', a cargo de Alberto de Paz.

La organización ha previsto autobuses gratuitos para ir de Córdoba a Dos Torres los tres días de la muestra. Las inscripciones para este servicio gratuito se pueden realizar en 'oficinadeturismo@dostorres.es'.

