Las hermanas de Manolete y su desconocida historia inspiran una obra de teatro

El teatro Fernán Gómez de Madrid estrenó este sábado Las hermanas de Manolete, una obra escrita por Alicia Montesquiu y dirigida por Gabriel Olivares, una historia de ficción basada en los personajes reales que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947.

La historia de las hermanas de Manolete es una de las más desconocidas que rodean a la figura del torero cordobés, del que este 2022 se cumplen 75 años de su muerte. Varias fuentes coinciden en señalar que las hermanas se vieron obligadas a ejercer la prostitución y que gracias al torero pudieron disfrutar de otra vida. Las hermanas, según distintas crónicas, fueron abucheadas por el público cordobés en la plaza de toros de Los Tejares. Manolete decidió entonces no volver a torear en la ciudad, según las mismas fuentes en la que han bebido los autores de esta obra teatral.

Ésta es obra protagonizada por mujeres: Alicia Montesquiu, Alicia Cabrera y Ana Turpin, que muestran un retrato de la sociedad franquista de esos años, en la que las mujeres eran meros objetos que no debían sobresalir sin permiso. Una historia de ineptitudes y oscuridad que lleva a la tragedia de varios seres: a un hombre considerado un dios, a un toro y a una actriz enamorada.

Tal y como comentan desde la compañía de TeatroLAB y El Reló Producciones, "a lo largo de la historia hay poca información sobre las mujeres que han ido rodeando a personajes ilustres de épocas pasadas y cuanto más foco se pone en ellas, que han permanecido en segundo plano social, más nos sorprende lo que encontramos. Mujeres valientes, creativas, terribles, mujeres con muchas cosas que aportar, buenas y malas, a la sociedad que las sepultaba en sus casas".

En el caso del torero Manolete, la historia de las mujeres que le rodeaban es sorprendente. "Se movían haciendo y deshaciendo una tela de araña a su alrededor, en el pequeño espacio que brindaba la sociedad a todo lo femenino". La compañía aborda esta historia de amor, sangre y rabos de toro en clave de humor negro, como no podía ser de otro modo. Gabriel Olivares dirige este montaje que se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela hasta el 30 de ese mismo mes.

Olivares ha escrito y dirigido obras como: El día del padre, Arte, La importancia de llamarse Ernesto, Burundanga, Más apellidos vascos, Windermere Club, Our Town, entre otras.

