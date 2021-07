El C3A inicia el 8 de julio su ciclo de cine de verano al aire libre

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, inaugura el día 8 de julio su cine de verano al aire libre, un ciclo, confeccionado por el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que refleja la heterogeneidad de la creación cinematográfica contemporánea mediante obras de maestros incontestables y también nuevas voces que han renovado el lenguaje fílmico.

Según ha indicado el C3A en una nota, se trata de un conjunto de nueve películas marcado por la variedad de estilos y tonos, la diversidad geográfica, así como la multiplicidad de enfoques sobre temas fundamentales de nuestro tiempo. Un estado de la cuestión del cine actual a través de verdaderas experiencias artísticas que han alcanzado el prestigio de la crítica y el público internacional.

En 'First Cow', Kelly Reichardt, la autora más personal del cine estadounidense actual y figura cardinal de la escena independiente, lleva a los espectadores a la América profunda del siglo XIX con un relato rebosante de humor y también de esencia trágica. Otro viaje a las entrañas de un territorio tan castigado como fascinante es planteado por el gran director japonés Nobuhiro Suwa en 'El teléfono del viento', una 'road movie' que observa las secuelas del tsunami que arrasó Fukushima en 2011 alcanzando una catarsis individual y colectiva.

Una apuesta similar por sumergirse en territorios aparentemente olvidados y recónditos se encuentra en 'Destello bravío', de Ainhoa Rodríguez, uno de los debuts más deslumbrantes de los últimos años, que piensa el paisaje de Extremadura reinterpretando los ritos, las tradiciones y las vidas de sus habitantes hasta llevarlos a la más luminosa heterodoxia.

Otra flamante directora del nuevo cine español, María Pérez Sanz, propone en 'Karen' un cautivador biopic de la escritora danesa Karen Blixen, interpretada por una Cristina Rosenvinge en estado de gracia, y rodada en unos lustrosos 16 milímetros que nos llevan a texturas sublimes y ensoñadas. La reconstrucción del pasado desde un prisma tan imaginativo como estéticamente resplandeciente está asimismo en el corazón de 'Las malditas', cortometraje de Beatriz Hohenleiter y Bruno Ojeda, dos de los nuevos talentos del cine andaluz.

Los aires legendarios envuelven 'Ondina', personal interpretación del mito de la ninfa del agua, convertida por el líder de la Escuela de Berlín Christian Petzold en una de las historias de amor más intensas y arrebatadoras de los últimos años.

Y de un personaje femenino icónico, a la prodigiosa protagonista de 'The Woman Who Run', dirigida por el maestro del cine coreano Hong Sang-soo, conmovedora semblanza de una mujer envuelta en complejas diatribas emocionales, temática que comparte con 'Isabella', cima de la filmografía del argentino Matías Piñeiro, conocido por sus odiseas femeninas de clara influencia shakesperiana, esta vez poniendo el foco en una actriz que aspira al papel de su vida en un emocionante homenaje al teatro y la vida creativa.

La irrefrenable energía de la existencia artística es también el motor de 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan', de Julien Temple, retrato a tumba abierta del poeta punk irlandés Shane MacGowan, cantante y compositor principal de The Pogues. Y finalmente, la experiencia del cine en pantalla grande encuentra un eterno e hipnótico tributo en 'Goodbye, Dragon Inn', película realizada por el prestigioso director taiwanés Tsai Ming-Liang en 2003, un canto de amor a la sala y a la relación entre los espectadores y la pantalla, presentado ahora en una flamante copia restaurada.

Para preservar el distanciamiento social no se permitirá el acceso una vez completado aforo. El público debe ocupar el asiento, que debe permanecer en el lugar designado por la organización. La entrada es gratuita con aforo limitado. El inicio de las proyecciones, programado para las 22,00 horas, podrá depender del ocaso solar.

Programación

De este modo, el jueves 8 de julio comienza el ciclo con 'Destello bravío' (VOSE) de Ainhoa Rodríguez; el día 15 llega 'Ondina' (VOSE), de Christian Petzold; el 22, 'Karen' (VOSE), de María Pérez Sanz, y 'Las malditas' (VO), de Bruno Ojeda y Beatriz Hohenleiter Márquez; y el 29 julio, 'First Cow' (VOSE), de Kelly Reichardt.

Ya en agosto, el día 5 será el turno de 'Isabella' (VOSE), de Matías Piñeiro; el 12, 'The Woman Who Ran' (VOSE), de Hong Sang-soo; el 19,

'Crock Of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan' (VOSE), de Julien Temple; el 26, 'El teléfono del viento' (VOSE), de Nobuhiro Suwa; y, por último, el día 2 septiembre termina el ciclo con 'Goodbye, Dragon Inn' (VOSE), de Tsai Ming-liang.