La editorial cordobesa Cántico publicará un diario poético de Enrique Búnbury

La editorial cordobesa Cántico, que dirige el poeta Raúl Alonso, publicará en marzo Microdosis, un diario poético del cantante y compositor Enrique Búnbury.

El que fuera líder de Héroes del Silencio, uno de los músicos más queridos y respetados de España, ya editó un libro de poesía en 2021 titulado Exilio Topanga en una editorial de origen cordobés, La Bella Varsovia. El segundo, concebido a modo de diario poético, vuelve a ser editado en Córdoba, en este caso por la editorial Cántico, que a finales del año pasado firmó un acuerdo con Almuzara.

Esta alianza, entre otras cosas, permitirá asegurar una tirada de ejemplares acorde al interés que puede suscitar la nueva obra poética de Búnbury, que anunció el año pasado que dejaba los escenario aunque no la música. De hecho, tiene un disco listo para ser publicado este mismo año.

Enrique Bunbury (Zaragoza, 1967) inició su carrera musical con Héroes del Silencio, con quienes grabó cuatro discos de estudio. En 1996 empezó su andadura en solitario, con una discografía que abarca desde Radical sonora (1997) al más reciente Curso de levitación intensivo (2020). Ha publicado discos y DVD en directo y se ha implicado también en álbumes colectivos, entre ellos uno dedicado a la obra de Leopoldo María Panero.

