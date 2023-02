El documental sobre el proyecto 'Cocina Aural', seleccionado en el Festival de Cine de Málaga

El cortometraje documental Cocina Aural dirigido por Isidro Sánchez ha sido seleccionado para participar en la Sección Oficial Cinema Cocina de la 26ª edición del Festival de Cine de Málaga que se celebrará entre el 10 y 19 de marzo en dicha ciudad. Tras su paso por varios festivales internacionales (Beijing International Short Film Festival, Festival Transcinema de Lima, Prvi Kadar, International Film Festival First Frame de Sarajevo) y nacionales (Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, Atlántica Documenta) competirá en uno de los festivales más importantes del cine español.

El cortometraje recoge la experiencia del proyecto artístico-social Cocina Aural ideado y coordinado por Juan Manuel Aranda y el colectivo Weekend Proms, que se desarrolló en Lucena entre abril y diciembre de 2021.

El proyecto cultural combinaba creación sonora y gastronomía e invitaba a personas con discapacidad visual a explorar nuevas herramientas y vías de expresión en torno a la escucha y la cocina como base para la creación artística. A través de una serie de talleres y una metodología participativa, los participantes crearon sus propias piezas sonoras a partir de los sonidos de la cocina, convirtiendo a ésta en un laboratorio para la composición artística. Las obras se recogieron en un disco de vinilo de creación colectiva, cuyo formato, contenido y diseño también fue decisión de los participantes. Fue uno de los 19 proyectos seleccionados en la convocatoria Art for Change 2020 de la Fundación “la Caixa” y también obtuvo el apoyo de otras instituciones como la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

El director Isidro Sánchez (Ceuta, 1970), autor de películas documentales como No me contéis entre vosotros (2015), y Los Pintores Nuevos (2019), se interesó por el proyecto y decidió adentrarse en él con su cámara para mostrar la transformación que se estaba fraguando en los participantes, sin intrusismo, a través de un lenguaje orgánico, íntimo y respetuoso.

De los experimentos y recetas sonoras surgidas de los talleres, el director pasa al ámbito personal y doméstico, donde los participantes pondrán en juego todo lo aprendido, sintiéndose libres de innovar y experimentar, haciendo incluso partícipes a sus familias.

El documental parte de la observación de los procesos personales, las reacciones e interacciones de los participantes durante el desarrollo de los talleres, para mostrar cómo dicha experiencia les ofrece descubrir una dimensión, la sonora, desde otro punto de vista, no como mera guía, sino como material y contenido para explorar de diferente manera su cotidianeidad.

El documental está producido por X 37 Grados Norte S.L. y cuenta con la colaboración de Fundación “la Caixa”. Su presentación en el Festival de Cine de Málaga tendrá lugar el próximo 13 de marzo a las 16:00 h. en el Teatro Echegaray. Más información en la web del festival.

