'Yo, nosotros': el diario en el que Octavio Salazar analiza la masculinidad en crisis

La Editorial Cántico lanza al mercado el título Yo, nosotros, la obra más reciente de Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y reconocido especialista en feminismo y nuevas masculinidades.

Octavio Salazar: "Soy feminista por lo que me han enseñado muchas mujeres"

En Yo, nosotros, que lleva como subtítulo el sugerente Diario de masculinidades por desarmar, Salazar Benítez teje una narrativa introspectiva y transformadora que invita a reflexionar sobre la identidad, la igualdad, y la coexistencia en una sociedad en constante evolución. A través de sus páginas, el autor comparte su viaje personal hacia el entendimiento y la práctica de un feminismo inclusivo, desafiando las construcciones tradicionales de género y promoviendo un diálogo abierto sobre las masculinidades en crisis.

Con el respaldo de su amplia trayectoria académica y su participación activa en debates mediáticos, Salazar Benítez aporta una perspectiva única y necesaria a las discusiones contemporáneas sobre género, equidad, y democracia. Sus obras previas, incluyendo títulos como El hombre que no deberíamos ser (Planeta, 2018) y Al amparo del feminismo (Renacimiento, 2021), han sentado las bases para este nuevo trabajo, donde profundiza en la comprensión de nosotros mismos y de los otros en un mundo interconectado.

Yo, nosotros no es solo una invitación a la introspección sino también una llamada a la acción. Es una obra que trasciende lo personal para abrazar lo colectivo, explorando cómo las historias individuales se entrelazan dentro de la trama más amplia de la sociedad. El prólogo, escrito por Pilar del Río, destaca la capacidad de Salazar Benítez para conectar historias personales con universales, revelando las muchas capas de la experiencia humana.

“Este libro es esencial para cualquier persona interesada en comprender los retos y oportunidades del feminismo y las nuevas masculinidades en el siglo XXI”, señala la editorial sobre una obra que está disponible en todas las librerías y directamente a través del sitio web de Editorial Cántico.

Hijo de Amparo y Rafael, padre de Abel, Octavio Salazar Benítez es un hombre “deshaciéndose”, feminista en construcción, jurista nómada y aprendiz de la igualdad y las diferencias. Nacido en Cabra, vive en Córdoba en cuya Universidad es Catedrático de Derecho Constitucional. Es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y del Comité de Expertos del Instituto Europeo de Igualdad de Género.

Algunos de sus libros más recientes son El hombre que no deberíamos ser (2018), #WeToo. Brújula para jóvenes feministas (2019), La vida en común (2021), Al amparo del feminismo (2021) y John Wayne que estás en los cielos (2022). Sus reseñas y colaboraciones en medios -entre ellas, en Cordópolis- pueden leerse en el blog: www.lashoras-octavio.blogspot.com. El relato más personal de su vida, que no cabe en estas líneas, se encuentra en su Autorretrato de un macho disidente (2017). El resto de su biografía se halla repartida entre Cádiz, Italia, las salas de cine y las librerías del mundo.

