Dial34soul: dos ingleses y un cordobés haciendo soul baleárico desde el Sur

Suena a soul, suena a pop y los arreglos electrónicos te llevan al Mediterráneo nada más oírlos. La canción se titula Shall we go on?. Es una pregunta. Aunque todo en esta misteriosa producción suena a respuesta pensada.

La firman Dial34soul (traduciendo con algo de libertad: sintonice a tres personas para llegar al alma), que son, en realidad, dos londinenses que viven en Córdoba, y un cordobés que vive entre teclados y altavoces.

Se trata de un proyecto musical formado por un equipo de músicos de larga trayectoria, aunque no demasiado reconocimiento. Ellos son Son: Simon Exelby, cantante, compositor y arreglista, Tush Hamilton, guitarras, teclados, bajo y compositor/arreglista, y David de las Heras productor, ingeniero de sonido/mezcla y compositor/arreglista, muy conocido como ingeniero del sonido de artistas como Lin Cortés, El Panky y La Negra o Nani Cortés.

Todos ellos tienen experiencia en la música, todos se cruzaron en Córdoba. En su perfil de Facebook, ellos mismos así lo cuentan: “Tres almas que se encontraron en un cruce de caminos en el sur de España hace muchos años: un español de Córdoba, la cuna de las civilizaciones; y dos londinenses de nacimiento cuyos respectivos viajes vitales les llevaron, de forma separada y por caminos distintos, a -precisamente- Córdoba en diferentes momentos de sus vidas”.

El resultado de este encuentro fue Dial34soul, que ha comenzado a publicar su música con Shall we go on?, una canción que parece de otra época, aunque con un sonido de soul blanco brillante. ¿Qué será lo siguiente por parte de este proyecto?