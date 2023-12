Daniel Broncano abandona la gerencia de la Orquesta de Córdoba

Daniel Broncano abandonará la gerencia de la Orquesta de Córdoba. Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, el actual gerente ha comunicado al consejo rector su intención de rescindir su contrato. Desde el momento de la comunicación, tiene un plazo de varios meses hasta su marcha, si bien esta se producirá antes que su contrato llegue a su fin, en mayo de 2024.

El músico se hizo con la gerencia de la Orquesta en abril de 2022 tras ganar una convocatoria Pública a través de una comisión técnica formada por miembros del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía.

Broncano -hermano del humorista y presentador de 'La Resistencia', David Broncano-, es clarinetista y ha trabajado en el Reino Unido y en los Países Bajos como gestor cultural, dirigiendo, entre otros, el festival Wavelength de la ciudad de Leiden.

Desde 2018 ha formado parte de la directiva de Festclásica, Asociación de Festivales de Música Clásica de España y además, ha coordinado proyectos artísticos como profesional independiente para el Ayuntamiento de Madrid o la Diputación de Jaén.

Asimismo, ha sido el director artístico de la Semana de la Música Antigua de Araba y director artístico de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre otros cargos.

La salida de Broncano se produce unos meses después del cese del director titular, Carlos Domínguez-Nieto, que tuvo que firmar el hasta ahora gerente, y que acabó en los tribunales.

La Orquesta ha convocado un consejo rector y una junta general extraordinaria para el próximo 20 de diciembre.

