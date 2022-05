El cuarteto ganador en el Concurso de Carnaval de Córdoba se estrena en el Falla

Después de la actuación de la chirigota infantil cordobesa 'Cómo has tenido valor', el cuarteto de José Cobos -Pepón-, recoge el testigo y será la siguiente agrupación de la ciudad que actuará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, en este caso, en la fase de adultos. Conocedores de la dificultad de pasar a semifinales en su modalidad, el cuarteto llegará a Cádiz bajo el nombre 'Venimos a llevárnoslo' y con la tarjeta de haber sido el ganador en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba con 'La Banda de Cañete de las Torres'.

El cuarteto está formado por su director, Pepón, y por Antonio Lara Sanz, Antonio Navajas Pedrera, José Polonio Salazar y Rafael Moraga. La música corre a cargo de Pepón y de Moraga mientras que el repertorio es autoría de Lara, Navajas y Polonio. De los cuatro integrantes, estos dos últimos son los que tiene experiencia en el Falla dado que en 2007 actuaron con la chirigota 'Con la soga al cuello y los dientes por el suelo'.

Fue el último día de inscripción para el COAC 2022 cuando los integrantes de este cuarteto decidieron concursar, animados también por que las fechas de este certamen no coincidían ni con el de Córdoba ni con el de Málaga, donde finalmente quedaron cuartos aunque, tal y como apunta Polonio, se sienten “ganadores” ya que los tres primeros premios quedaorn desiertos. En el concurso boquerón, el cuarteto se adaptó a la provincia y se convirtió en 'La banda de Fongirola'.

Para Cádiz, la formación llevará un repertorio inédito dado que, si no, sería descalificado. Polonio reconoce que su grupo “no pasará a semifinales” porque tan sólo cuatro serán declarados aptos. Junto a estos cordobeses competirán los cuartetos de Perrichi -'Mira en tu interior', El Gago -'Los ultraortodoxos de los Callejones Cardoso', el de Iván Romero -'Al Edén que le den'- y el de Daniel Rosales -,¡¡¡Esto está empetao!!!', cuyo grupo vuelve al Falla tras su debut en adultos durante el COAC 2020. “Somos los nuevos y lo más seguro es que nos quedemos a las puertas”, asegura Polonio entre risas, confiado absolutamente en que el grupo disfrutará al máximo en un escenario que les inspira muchísimo respeto.

Al público del Carnaval gaditano, este cordobés le anticipa que en las tablas del Falla “no encontrarán un cuarteto al estilo de Cádiz. El nuestro es más libre y muy alejado a lo que está acostumbrado a ver”. La sesión de esta cuarta preliminar comenzará a las 20:30 y el cuarteto cordobés actuará, para rizar aún más el rizo, en cuarta posición.

