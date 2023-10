Cordópolis y Mk2 Cinesur El Tablero te invitan al preestreno de 'La contadora de películas'

El próximo 26 de octubre a las 20:00, El Tablero preestrena La contadora de películas, una de las grandes obras del año. La película dirigida por Lone Scherfig (An Education, Italiano para principiantes), tendrá su première mundial en el Festival de Toronto y será la película encargada de inaugurar la 68º edición del festival de Valladolid, SEMINCI.

Con motivo del estreno, Cordópolis y El Tablero regalan diez entradas dobles para poder acudir a uno de los preestrenos más esperados de la temporada. Si quieres participar, inscríbete al final de esta noticia. Pero antes:

La contadora de películas está protagonizada por Bérénice Bejo (nominada al Oscar por The Artist), Antonio de la Torre (La trinchera infinita, El reino, Tarde para la ira), Daniel Brühl (Malditos Bastardos, Rush, Capitán América: Civil war), Sara Becker y la joven Alondra Valenzuela, el film es la adaptación de la novela homónima del Premio Nacional de Literatura chileno Hernán Rivera Letelier y cuenta la cautivadora historia de María Margarita, una joven que vive en un pueblo minero en el corazón del desierto de Atacama en la década de 1960 y que tiene el don de contar películas desde niña.

Walter Salles (Estación Central de Brasil) es el impulsor del proyecto en el que viene trabajando desde hace más de una década, una historia que, ambientada en las mismas minas del desierto de Atacama en que Ernesto Guevara se convirtió en el Che, emparenta con su oscarizada Diarios de motocicleta. Salles firma el guión, junto con Rafa Russo (El año de la furia) e Isabel Coixet (La librería, La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí).

La directora danesa consiguió reconocimiento internacional en el 2000 con Italiano para principiantes, por la que obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín, además de la Espiga de Oro en Valladolid, donde regresará este otoño casi un cuarto de siglo después. En 2009 dirigió An Education, basada en el guion de Nick Hornby y protagonizada por Cary Mulligan. La película tuvo 9 nominaciones a los BAFTA y 3 al Oscar, incluida Mejor Película. Desde entonces, Scherfig ha dirigido el drama romántico One Day (2011) con Anne Hathaway y Jim Sturgess, The Riot Club (2014) y Su mejor historia (2017), entre otros.

Sinopsis

Años 60. María Margarita es la menor de cuatro hermanos de una familia que vive en un pueblo minero en el desierto de Atacama (Chile). El momento más especial de la semana es el domingo, cuando todos van al cine a disfrutar de las historias que les llevan a otros mundos. Los padres de la niña pronto se dan cuenta de que la pequeña tiene un don muy especial, una habilidad casi asombrosa para contar películas. El extraordinario talento de la niña se extenderá por todo el pueblo, cambiando la suerte de su familia al mismo tiempo que el país se transforma para siempre.