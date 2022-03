La cordobesa Marissa Cazpri colabora en una antología literaria cuyos beneficios irán a los refugiados ucranianos

El próximo 8 de abril se publica una antología donde se han unido veinte plumas de novela romántica, entre ellas la cordobesa Marissa Cazpri, para recaudar la mayor cantidad posible de fondos y donarlos íntegramente a World Central Kitchen, la ONG fundada por el chef José Andrés, para apoyar a los refugiados que huyen de Ucrania.

“La idea surgió en el instante en que el mundo se paralizó delante de la televisión viendo cómo se atacaba a un país, a sus ciudadanos, cómo se rompían familias, parejas y vidas” cuenta Marissa Cazpri en un comunicado, en el que advierte de que, “en cualquier momento nosotros podríamos encontrarnos en la misma situación”.

De esta manera, las veinte plumas reunidas en esta antología piden tu ayuda para conseguir recaudar en cuatro meses el mayor importe posible y donarlo íntegramente a la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andres, que se ha desplazado a la frontera con Ucrania para ayudar con asistencia, alimentos y bebidas a todos aquellos que se han visto obligados a abandonar su país huyendo de la guerra y la invasión rusa.

Con un mensaje claro con el que las autoras han querido plasmar que, entre el caos de nuestro mundo, siempre pueden surgir historias de amor donde menos se imaginan y cuando menos se esperan.

En estos veinte relatos se pueden encontrar historias de reencuentros, de nuevos amores, de no perder la esperanza; la que no pierden los ucranianos que huyen del país mientras sus familiares se quedan para luchar por su país. Esperanza de reencontrarse, de encontrar una nueva vida que no esperaban tener que buscar, y encontrar unos brazos que los acojan.

A pesar de las consecuencias de esta guerra, de la destrucción y de la forma en que el mundo se está moviendo actualmente, las autoras ponen un grito de paz en cada uno de los relatos.

Debemos ser conscientes de lo que nuestros antepasados sufrieron y hacer todo lo posible por aprender de los errores para crecer como seres humanos.

Sobre Marissa Cazpri

Marissa Cazpri (Córdoba, 1.981) es la autora de Mi Protegida, el guardaespaldas de Suzanne, la duología: Mírame, el juego de Marina y Mírame, ahora te toca a ti, Los besos que te debo, novelas que han liderado los 100 primeros puestos de romántica erótica y contemporánea en Amazon las primeras semanas de su publicación. Marissa Cazpri escribe con el objetivo de entretener y emocionar, además de demostrar que la novela romántica ha llegado para quedarse y coronarse como la reina de la literatura.