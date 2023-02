El cordobés Manuel Jiménez, premio extraordinario al mejor bailaor en el Festival de Jerez

El bailaor cordobés Manuel Jiménez ha ganado el Premio Extraordinario a mejor bailaor solista del Festival de Jerez. El artista ha sido designado como merecedor de este premio, por el que consigue un contrato de trabajo para presentar su propio espectáculo en el 28 Festival de Jerez 2024.

El premio supone un gran espaldarazo para la carrera de esta bailaor, nacido en Córdoba, en el año de 1997, y que ya ha bailado en escenarios internacionales.

Jiménez se inició en el baile con María La Chata en la academia Tacón y Bordón de Córdoba. Se tituló en enseñanzas profesionales de baile flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba y en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en Madrid. Durante su etapa informativa, ha recibido cursos de los más prestigiosos maestros del gremio, como Juan Fernández “Farruquito”, Antonio Canales, Rubén Olmo y Rafaela Carrasco, entre otros.

Pese a su juventud, Jiménez destaca por su disciplina y rigor en el perfeccionamiento de su arte en el baile, lo que le ha llevado a destacar como solista o en compañías en actuaciones realizadas por Europa, Emiratos Árabes o Estados Unidos. Ha formado parte del cuerpo del ballet flamenco español y, en estos momentos, del ballet flamenco de Andalucía.

También ha liderado su propio espectáculo Tierra de Alma, que ha podido llevar por toda la geografía española. Mientras tanto, ha brillado en concursos y festivales.

