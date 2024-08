El cordobés Juanlu González vuelve a TVE con su primer papel protagonista en una serie

Desde el pasado miércoles, la parrilla televisiva cuenta con una nueva apuesta de la televisión pública: la serie Cicatriz, un thriller de acción homónimo basado en el best seller de Juan Gómez-Jurado y que está coprotagonizado por el actor cordobés Juanlu González y Milena Radulović. Además de engrosar su experiencia con un nuevo papel protagonista, Cicatriz supone para el cordobés la vuelta a TVE tras su participación en Dos vidas y La otra mirada.

Aunque ha sorprendido a muchos que TVE haya estrenado un nuevo producto en agosto, la televisión pública ha dado a esta crítica asegurando que el mejor plan para disfrutar de los últimos días de este es “engancharse a una nueva ficción”.

González y Radulović dan vida a Irina y Simón, quien posee una mente extraordinaria, capaz de resolver los algoritmos más intrincados, pero enfrentarse al mundo exterior siempre le resulta complicado. Es tímido, ansioso e inseguro. Mientras que interactuar con otros hombres ya le supone un desafío, la idea de relacionarse con mujeres le provoca un pánico aún mayor.

Sin embargo, en su entorno más cercano, Simón se transforma. Este círculo íntimo se limita a su amigo y socio, Tomás, y a su hermano Arturo. Por Arturo es capaz de superar todos sus temores, enfrentándose tanto a burócratas para conseguirle un fisioterapeuta como a cualquier persona que se atreva a burlarse de él. Es increíblemente leal y noble, y su moral es tan firme y clara como los códigos que escribe.

Simón disfruta profundamente de su trabajo. Ama programar y encuentra placer en la lógica pura de los algoritmos, descubriendo belleza en su precisión. Sus ídolos de juventud no eran estrellas de rock ni deportistas, sino figuras como Steve Jobs, Larry Page, Bill Gates y Elon Musk, a quienes admiraba no por su riqueza, sino por sus contribuciones al mundo. Aunque humilde, Simón cree que ha alcanzado ese Olimpo con su propia creación: LISA, una aplicación diseñada para reconocer emociones.

Con este personaje, el actor se convierte por primera vez en el protagonista de una serie después de haber sido uno de los personajes principales de la película Políticamente incorrectos, una comedia española que vio la luz a principios de este año. Junto a este éxito, con Cicatriz, González regresa a la televisión pública tras Dos vidas y su más que especial paso con La otra mirada, una serie de Boomerang para TVE que estuvo encabezada por Macarena Gómez, Patricia López Arnáiz y Ana Wagener.

La otra mirada supuso para González, licenciado en Arquitectura, su primer acercamiento al mundo de la actuación y la confirmación de su enorme talento. En ella encarnó el papel de Ramón, el responsable de mantenimiento del centro de enseñanza de posguerra donde trascurre la serie.

Entre el rodaje de la primera y la segunda temporada de esta serie, el actor fue unos de los protagonistas del corto Detox, el poder de la red, un experimento de Vodafone dirigido por Daniel Monzón con guion de Daniel Sánchez Arévalo. Rodado en Madriguera, el reparto se completó con Jesús Rubio, Andrea Dueso, Esperanza Guardado, Juanma Lara y Enric Benavent para contar la historia de un grupo de amigos que se va un fin de semana a una casa rural en un pueblo con el objetivo de desconectar del mundo y poner en práctica lo que comúnmente se conoce como Detox digital.

El año 2020 llegó con otro proyecto para el actor. Durante tres temporadas se convirtió en Borja en la adaptación que Netflix realizó de la saga Valeria, de la escritora Elísabet Benavent. Aunque la plataforma anunció que la tercera temporada iba a ser la última, en febrero de este año comunicó que habría una cuarta en la que González también aparecerá.

El debut de este actor cordobés en la gran pantalla vino en 2021, cuando dio vida al guitarrista Ortiguilla en la comedia de Mediaset Operación Camarón. Se trató de un remake de la italiana Song é Napule (Antonio y Marco Manetti, 2013), con guión de Josep Gatell y Manuel Burque, centrada en una banda de flamenco trap de la isla de toda la vida, llamada Los Lolos, en la que se infiltra un policía novato cuando van a tocar en la boda de la hija de un traficante local. Durante este año también volvió a TVE bajo el papel de Leo en la serie Dos vidas.

Tras este salto cualitativo, González regresó en 2023 a las series con La Caza. Guadiana en el papel secundario de Diego Sotelo. La vida de un pequeño pueblo a orillas del río Guadiana, en Huelva, se ve dramáticamente alterada un domingo de mercado. Después de una crisis maníaca, Mario, un chaval de 19 años, llevará a cabo una matanza que acabará con la vida de tres personas. Doce años después, con Mario recluido en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla, un nuevo suceso reabrirá las viejas heridas del pueblo dando pie a una nueva investigación. De nuevo, los investigadores Sara Campos y Víctor Gamero, además del teniente Selva, serán los encargados de resolver el misterio.

En este nuevo trabajo, González está acompañado de Luis Fernández (Servir y proteger), que encarna a Tomás, mejor amigo y socio del cordobés en la ficción, y Julen Serrano, que da vida a su hermano Arturo.

Además, el actor serbio Stefan Kapicic (Deadpool, Better call Saul) interpreta a Boris, uno de los capos más respetados de la mafia rusa en España; Mladen Sovilj, reputado actor en los Balcanes, será Vanya, criminal vocacional y mano derecha de Boris. Goran Susljik, cineasta, actor y productor serbio, interpretará a El Afgano, personaje clave en el pasado, presente y futuro de Irina.

