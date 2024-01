Córdoba se unirá a la iniciativa internacional 'Poesía por Palestina. Versos contra el genocidio'

Córdoba se une a una iniciativa simultánea que se celebrará el día 20 de enero en más de 20 ciudades de España y Latinoamérica bajo el lema Poesía por Palestina. Versos contra el genocidio. Será a las 11:30 en el Colegio Luciana Centeno. Servirá para recaudar fondos y congregará a centenares de escritores y escritoras comprometidos, entre ellos figuras como Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía o María Ángeles Pérez López, Premio Nacional de la Crítica, además de contar con el apoyo de otras personalidades del mundo de la cultura, como el actor Juan Diego Botto.

Poesía por Palestina. Versos contra el genocidio surge, en parte, tras la muerte del poeta Refaat Alareer, nacido en la ciudad de Gaza en 1979 y asesinado en un ataque de Israel el 6 de diciembre, días después de que publicara en redes sociales el poema If I must die (Si he de morir, en la traducción al español).

El asesinato de Alareer y la fuerza de sus versos ha motivado este encuentro, que se celebra de forma simultánea el 20 de enero en más de 20 ciudades. En concreto, además de en Córdoba, el evento se encuentra ya confirmado en Alicante, Avilés, Azul (Argentina), Bilbao, Bogotá, Bruselas (Bélgica), Buenos Aires (Argentina), Cartagena, Castellón, Curaco de Vélez (Chile), Granada, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Madrid, Mar de Ajó (Argentina), Medellín (Colombia), Mérida (España), Mérida (Venezuela), Montevideo (Uruguay), Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, San Cristóbal de las Casas (México), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Santander, Talavera de la Reina, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza, en diferentes lugares y horarios.

En Córdoba, el colectivo Poetas por el Clima se ha implicado en su organización. La lista de poetas que recitarán el próximo sábado, a falta de cerrarse completamente, contará con Gema Albornoz, Miguel Antúnez, Rafael Antúnez, Javier Estévez, Juana Castro, José Luis García Clavero, Ángel García Galiano, José García Obrero, Rafaela Hames, Eva Hidalgo Gil, Alejandro López Andrada, Esther Mañoso, Yaiza Martínez, Luis Medina, Félix Moyano, María José Mures, Francisco Onieva, Ángel Pla, Ismael Posadas, Rafa Poverello, Juan María Prieto, Elena Román, Pilar Sanabria, Ana Patricia Santaella, Cecilia Silveira, Manuel Fabián y Trigos Baena.

Durante los actos y como parte de esta acción colectiva, cuyo principal objetivo es visibilizar y condenar el genocidio, también se recaudarán donaciones para la organización UNRWA, que está desarrollando un trabajo esencial a pie de calle en la Franja de Gaza y cuyas instalaciones acogen, en estos momentos, a más de 1,4 millones de refugiados palestinos.

Esta jornada coincidirá además con las manifestaciones convocadas para ese mismo día por la Red Solidaria contra la ocupación de Palestina. Desde el 7 de octubre de 2023 las cifras de muertos siguen aumentando: más de 23.000 personas asesinadas, entre ellas 10.000 niñas y niños, más de 8.000 desaparecidas, dos millones de desplazadas y el 70% de la infraestructura de Gaza destruida.