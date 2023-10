Córdoba, ciudad de jazz para despedir octubre

Córdoba se convertirá en ciudad de jazz durante la última semana de octubre, cuando se celebre la novena edición del Qurtuba Jazz, entre el 24 y el 28 de este mes.

Organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), el programa del IX Qurtuba Jazz incluye dos conciertos con entrada libre hasta completar aforo y otros dos con entradas a 12 euros.

El martes 24 de octubre el público podrá escuchar a Ernesto Aurignac Quartet, con sus cuatro componentes: Ernesto Aurignac con saxo alto, Juan Galiardo al piano, Joan Masana en el contrabajo y Sergio Díaz a la batería. Este concierto tendrá lugar en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, a las 20:00, con entrada libre hasta completar aforo.

Al día siguiente, será el turno de Jean Toussaint Quartet, con el propio Jean Toussaint en el saxo tenor, con Antonio Mazzei en el piano, Marc Cuevas tocando el contrabajo y David Xirgu a la batería. Este concierto también se ofrece en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, a las 20:00, con entrada libre hasta completar aforo.

Para el viernes 27 de octubre se ha programado la actuación de Baldo Martínez Grupo 'Edición especial'. Actuarán Baldo Martínez, con el contrabajo y autor de la composición, Roman Filiu con los saxos, Chema Sáiz a la guitarra y Pier Bruera con la batería y la percusión. Este concierto será en el Teatro Góngora a las 20:00 , con entradas a un precio único de 12 euros.

Finalmente, el sábado 28 de octubre, pondrá el broche al festival Ximo Tebar & The Champs Pat Bianchi & Nathaniel Townsley. En el escenario estarán Ximo Tebar con la guitarra, Pat Bianchi al órgano y Nathaniel Townsley en la batería. Este último concierto también se ofrecerá en el Teatro Góngora, a las 20:00, con un precio de 12 euros la entrada.

Para los dos conciertos del Teatro Góngora se podrán adquirir las entradas en teatrocordoba.es o en la taquilla del Gran Teatro.

