La cooperante cordobesa María Vioque debuta como novelista con 'Amal'

La cooperante María Vioque (Córdoba, 1963) ha publicado Amal (Océano Atlántico Editores) una novela ambientada durante uno de los procesos históricos más complejos de la historia contemporánea, el conflicto palestino.

“Amal, esperanza en árabe, es una novela de ficción, pero basada en hechos reales, que refleja una situación que no suele abordarse en nuestra novelística”, explica la autora. “Los distintos miembros de la familia de Imad nos cuentan la Nakba, también conocida como «Catástrofe Palestina» ––la destrucción de la sociedad y la patria por las fuerzas militares sionistas––, desde la expulsión de su aldea en 1948 hasta nuestros días. Sus vidas transcurrirán principalmente en el campamento de refugiados de Aida, en la ciudad de Belén”, explica la editorial en un comunicado.

La autora escribe sobre temas universales, entre ellos, la lucha por la libertad, las injusticias, el desarraigo, el enfrentamiento a la tradición y las convenciones, cómo a veces la esperanza paraliza la acción y prolonga el sufrimiento, el papel de la mujer y las distintas formas que puede adoptar el amor.

Este libro hace reflexionar e identifica al lector con sus numerosos personajes y sus conflictos, tanto individuales como colectivos. “Con unas descripciones minuciosas y ricos diálogos nos enfrenta a una realidad muy compleja, reflejada sin maniqueísmos e intentando ver las cosas también desde el punto de vista del otro”, explican desde la editorial.

“Me gustaría que el receptor de Amal entrara en la vida de la familia de Imad, conociera a todos sus miembros y que, con su lectura, experimentara las ilusiones, frustraciones y anhelos de los protagonistas, para que no sean nunca más un titular anónimo en las noticias”, explica María Vioque. Sin duda, “hay muchos otros países invadidos en el mundo, pero yo sólo puedo hablar de lo que conozco y de mis experiencias. Durante los años que residí en Palestina, presencié y sufrí en carne propia lo que supone vivir en un territorio ocupado, en un estado continuo de guerra, con alambradas, controles y discriminación, sin derechos, sin libertades, siendo un paria en tu propia tierra, donde nada cambia, sino a peor”.

En este sentido, ¿qué pondría en valor de los personajes de la obra? “De las mujeres destacaría su fortaleza, su lucha silenciosa, ya que son ellas las que paren y crían la resistencia, y las que esperan durante años a sus hijos o maridos encarcelados”, explica la autora. “De los hombres, me remito a su sacrificio por la familia y por la patria. Y, de los niños, su deseo de seguir aferrándose a la inocencia de la infancia rodeados por la crueldad de la guerra”.

María Vioque salió como cooperante de Naciones Unidas en 1991 y ha vivido en países del Cercano Oriente, África, Norte América y Europa, hasta su vuelta definitiva a España en 2019. Espíritu inquieto, habla diferentes lenguas, entre ellas el amárico. Ha explorado la pintura y la fotografía, participando en diferentes exposiciones colectivas en Kuwait y Kenia, así como la escritura, donde recrea y plasma sus vivencias de una forma que recuerda las características de la tradición oral por su sencillez y brevedad.

Amal es la primera incursión en la literatura de esta creadora cordobesa, que ahora se encuentra investigando y escribiendo su segunda novela sobre el olvidado, y tardíamente reconocido, genocidio del pueblo gitano por el Tercer Reich en la Europa ocupada.

