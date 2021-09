Ola de conciertos con El Kanka, Antonio Orozco y Morat y una Velá de La Fuensanta adaptada a la pandemia

La agenda cultural arranca con fuerza en septiembre con tres grandes conciertos protagonizados por El Kanka, Antonio Orozco y Morat. El cantautor Juan Gómez El Kanka llegará este viernes al Teatro de la Axerquía con su gira Payaso. El malagueño puede presumir de ser uno de los artistas más reconocidos y laureados de todo el territorio español tras su exitosa gira Donde caben dos caben 3 con la que llenó los principales recintos de este país y que acabó en el Wizink Center de Madrid.

También este viernes, aunque en la Plaza de Toros, Antonio Orozco presentará su último disco, Aviónica. Este álbum vio la luz el pasado mes de noviembre después de cinco años de intenso trabajo por parte del artista.

Por último, el grupo Morat será el encargado de abrir este sábado la segunda edición de Cabaret Festival en la Plaza de Toros. Lo hará con su disco ¿A dónde vamos?, publicado en julio. Cabaret Festival también incluye los conciertos de Aitana (8 de septiembre), Niña Pastori (9 de septiembre), El Barrio (10 de septiembre) y David Bisbal (12 de septiembre).

Aunque la Vela de La Fuensanta está suspendida, el Ayuntamiento de Córdoba sí ha organizado una programación paralela con actuación de coros y academias de baile durante todo el fin de semana. Los actos de este viernes comenzarán a las 20:30 mientras que las de este sábado, a las 13:30 y a las 21:00, y las de este domingo, a las 13:00 y a las 20:30.

A su vez, el Consistorio ha autorizado 29 atracciones e instalaciones en La Fuensanta para el mes de septiembre, pero ninguna de ellas es de barra con venta de alcohol, venta de patatas asadas o hamburguesas. Así, se permite un globo hinchable, una minipista, un palo loco, el tren de la bruja, un scalextrix, camas elásticas, un jumping, pesca de patos o casetas de tiros. También habrá los habituales puestos de campanitas, de venta de globos o algodón.

El grupo Planeta Jondo presenta su espectáculo Ingrávido este viernes a las 21:30 en el cine Fuenseca, abriendo el ciclo Flamenco entre las Flores, que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, con el patrocinio de Fundaciones Cajasur, y que se enmarca en los actos conmemorativos de Centenario de los Patios de Córdoba. Cante, guitarra, flauta, batería y contrabajo se funden en Ingrávido, una original propuesta musical de los onubenses Planeta Jondo, cuyos componentes son Israel Moro, cante; Francis Gómez Cruzado, guitarra; Francisco Roca, flauta; Lito Mánez, percusión; Manu Pinzón, batería; y Juanmi Guzmán, contrabajo.

Por otro lado, en los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos actuarán este sábado a partir de las 21:30 tres jóvenes talentos ya consagrados en el mundo del flamenco. Por un lado, el guitarrista manchego y Bordón Minero en La Unión, José Tomás, y por otro, el cantaor toledano Israel Fernández, que estará acompañado a la guitarra por el jerezano Diego del Morao, ambos presentando su último trabajo discográfico Amor.

Planneo al Fresco es la propuesta de espectáculos al aire libre que hace la Delegación de Juventud para el periodo estival, celebra este fin de semana dos espectáculos: eLetá. Noche mágica en el Barranco (este sábado a las 22:15 en la explanada junto a la calle Paula Montal) y Sueño gitano (este domingo a las 20:00 en la explanada junto a la parroquia Santa Luisa de Marillac).

El programa Cultura en Red, que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, ofrece este viernes, a las 22:15, en la Plaza de Andalucía de Cerro Muriano, el espectáculo de danza española La guitarra de Julio. Este trabajo cuenta con l dirección de Eles Bellido, guión de Francisco José Redondo, asesoramiento de Belén Rivera y Alicia González, escenografía de Esteban Jiménez y un elenco artístico que incluye a la bailaora Araceli Muñoz, los bailarines Estrella Terrón y José Rabasco, la cantaora Isabel Galo, los guitarristas David Leiva y Rafael Ruz, el bandurrista Rafael Ramírez y a la propia Eles Bellido en el violín.

Las películas que podrán verse este finde en los cines de verano son Descarrilados (este viernes y este sábado en el Coliseo de San Andrés), Una villa en la Toscana (este viernes y este sábado en el Delicias), Envidia sana (este sábado en el Fuenseca) y ¡A todo tren! Destino Asturias (este viernes y este sábado en el Olimpia). Todas son de función única que arranca a las 21:45.

Además de la proyección de películas, el cine Fuenseca acogerá este domingo, a las 21:15, el espectáculo 125 años de cine del pianista Alberto de Paz, que repasará las mejores canciones de películas junto a las voces de Elena Morínez y Elia Wolf.

Por otro lado, el centro social Rey Heredia proyectará este sábado (21:45) la película La ladrona de libros.

El municipio de Iznájar acoge este sábado el programa Iznajazz que comenzará a las 17:00 con un pasacalles por la calle Real a cargo de La Xaranga del Xubec. A partir de las 18:00 comenzará toda la programación en la Plaza Nueva, que contará con Dj Ángel, Camaleón, The Dixie King, Tumba Timba, Cuarteto y Jamm Session.

El municipio egabrense acoge este viernes la trigésimo novena edición del Festival de Cayetano Muriel, que rendirá homenaje a Antonio Fernández Fosforito. El cartel de esta edición contará al cante con Remedios Amaya, Antonio Reyes, Capullo de Jerez, Rancapino Chico y Miguel Ropero; el toque estará en manos de El Perla, Antonio Higuero, Manolo Flores y Ramón Trujillo. Todo ello presentado por Laura Caballero. Las entradas del evento, que se desarrollará a partir de las 21:30 en la Plaza de Toros de Cabra

