Un musical infantil protagonizado por Lumiere y Ding Dong, Carnaval y flamenco, entre las propuestas del finde

El público familiar podrá disfrutar este fin de semana de dos espectáculos. Este domingo a las 12:00, la Orquesta de Córdoba ofrecerá el concierto familiar Piccolo, saxo y compañía en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Tamera Rueda será la narradora de una historia que contará la vida del compositor frances André Popp.

En 1957, en pleno apogeo de su carrera como compositor de canción melódica, Popp (1924-2014) recibió un encargo para crear una obra sinfónica que tuviese como objetivo iniciar al público infantil en la música clásica. Rápidamente se puso manos a la obra y con la ayuda de su amigo el escritor Jean Broussolle crearon el cuento musical Piccolo, Saxo y Compañía en el que los protagonistas no son ni personas ni animales, sino instrumentos musicales que dialogan, discuten, se divierten y viven aventuras. Salvador Vázquez estará en este concierto como director invitado.

Por otro lado, Teatro Avanti acogerá este domingo (a las 12:00 y a las 17:00) el musical ¡Qué festín!, protagonizado pro dos personajes de La Bella y La Bestia: Lumiere y Ding Dong. Juntos guiarán al público por un recorrido de magia y fantasía con más de 25 personajes con voces en directo y una gran puesta en escena: Frozen, Vaiana, Coco, Aladdín, Rey León, Sirenita, Rapunzel, Toy Story, Bella, Bestia y muchos más. En el Castillo de Bella y Bestia, todos sus habitantes están revolucionados porque el momento que tanto han soñado está cada vez más cerca, momento en el que volverán a ser humanos otra vez. Todos trabajan sin cesar, limpiando y ordenando el castillo para que la gran cena y el baile final sea el comienzo de sus nuevas vidas.

Camerata Gala y la pianista malagueña Paula Coronas actuarán este sábado a las 19:300 en un concierto que tendrá lugar en el Salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba y que está programado dentro del ciclo Miradas al Sur.

El Gran Teatro continuará este fin de semana con las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba, que este año celebra su 40º aniversario. Las funciones de este viernes y de este sábado comenzarán a las 20:30 mientras que la de este domingo arrancará a las 19:00. Día a día podrás conocer en nuestro especial de Carnaval quién canta cada noche y, al día siguiente, una fotogalería completa de la sesión.

Para este finde, el Ambigú de la Axerquía ha programado los conciertos de Álvaro Suite (este viernes), que se despide de su disco Fantasio y estará acompañado de La Vida Mía , con los que compartió tour por México; y el de Atticusfnich (este sábado), que presentará por primera vez en Córdoba su espectáculo musical Lovers.

La peña flamenca Fosforito, en la taberna Las Beatillas, acogerá este viernes un recital flamenco a cargo del cantaor José Muñoz Toto hijo y el guitarrista Antonio Contíñez.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde Regreso al futuro (este viernes y este sábado a las 18:00) y La isla de Bergman (este viernes y este sábado a las 20:30).

