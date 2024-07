Avanti programa por tercera vez el espectáculo de hipnosis de Toni Pons

Teatro Avanti ha vuelto a programar por tercera vez el espectáculo de hipnosis desarrollado por el mentalista Toni Pons, síntoma claro del éxito de sus dos anteriores citas en este mismo recinto. Será el 10 de noviembre a las 19:00 y las entradas ya están a la venta.

El catalán traerá el mismo espectáculo, denominado ¡Despierta!, en el que el público es el gran protagonista. Según señalan desde Avanti, han sido precisamente sus asistentes los que pidieron volver a vivir en directo esta experiencia.

Pons ha sido reconocido por la Sociedad Nacional de Hipnosis Clínica-Terapéutica como miembro de honor por su constante labor en la difusión de la hipnosis. Valenciano de nacimiento, desde muy pequeño empezó a aficionarse a la magia, pasando después al mentalismo y a la hipnosis.

En 1990 comenzó a formarse en auto-hipnosis y fue en 2005 cuando decidió dar el salto al mundo artístico profesional y a presentar espectáculos de magia en salas de pequeño formato y en eventos privados. Combinaba así espectáculos de “magia de proximidad” para adultos con shows para público familiar. No obstante, decidió especializarse en mentalismo y en 2011 empezó a incorporar la hipnosis en sus espectáculos con los que recorre toda España.

El precio anticipado de las entradas es de 12 euros y de 14 euros el día del espectáculo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!