Andy y Lucas traerán su última gira también a Córdoba

Las últimas actuaciones en Córdoba del dúo compuesto por Andy y Lucas siempre han sido en la Caseta Municipal de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, ofreciendo conciertos gratuitos. Pero ambos gaditanos han querido dar un paso hacia adelante y el 31 de mayo volverán a la capital y tocarán por primera vez en el Teatro de la Axerquía. Lo harán para despedirse de su carrera, tal y como anunciaron el pasado mes de noviembre; una decisión que responde a una cardiopatía diagnosticada a Lucas González.

Con esta gira con la que recorrerán España, los cantantes pondrán punto y final a 20 años de carrera conjunta, aunque no cierran la puerta a un regreso del dúo. El pasado mes de abril, los gaditanos presentaron el disco 20 años en más de 20 canciones, en el que recogen sus grandes éxitos a lo largo de su carrera musical que comenzó en 2003 con su primer disco, Andy & Lucas, cuando también recorrieron toda la geografía española. Incluso fue el primer grupo español en cantar en la sede de Naciones Unidas, según informa Europa Press.

Andy y Lucas se conocieron en el instituto y sus canciones les alzaron directamente al estrellato con temas tan icónicos como Son de amores, que alcanzó el número uno en la lista Hot Latin Tracks. Este álbum, que combinaba diferentes estiles como pop, flamenco, rumba y música disco, vendió más de 500.000 copias y les otorgó ocho discos de platino. Ese mismo año obtuvieron el premio Ondas a Artista Revelación y el Premio Amigo al Mejor Grupo Revelación. Para promocionar el éxito del álbum, lanzaron dos sencillos: Tanto la quería y Y en tu ventana.

En 2004 publicaron un segundo álbum con trece canciones, Desde mi barrio, gracias al cual ganaron tres discos de platino y una nominación al premio Grammy Latino al Mejor Álbum Pop por un Dúo.

En los años siguientes editaron cuatro discos más y en 2014, para conmemorar los 10 años juntos como grupo, lanzaron Más de 10, donde rememoraron sus éxitos y lanzaron canciones inéditas como Silencio.

En 2017, Andy y Lucas celebró el decimoquinto aniversario de su primer álbum, el que les alzó a la fama, con Libro de Andy y Lucas, donde recogen las vivencias más destacadas e interesantes de su trayectoria en la música.

Fue en el año 2020 cuando el grupo gaditano decidió dar un paso al mundo audiovisual con el estreno de El documental, que repasa la trayectoria de los artistas desde el anonimato hasta alcanzar la fama nacional e internacional.

Las entradas para el concierto aún no están a la venta, pero tendrán un precio de entre 32 y 54 euros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!