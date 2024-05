La actriz Charo Reina acudirá a Córdoba al estreno de un mediometraje de un director cordobés que protagoniza

La actriz Charo Reina estará en Córdoba este sábado para acudir al estreno del último mediometraje que ha protagonizado y que cuenta en la dirección con el director cordobés Manuel Giráldez.

La presentación y pase del mediometraje tendrá lugar a las partir de las 21:00 en los cines Axión, aunque a las 20:30 habrá un photocall.

Se trata de la segunda cinta de esta duración que dirige el cineasta y se titula Reditus. Además de la participación de Reina -que fue rodada en el IES Fidiana-, este trabajo cuenta con otros dos colaboradores especiales: Franco Castillo y Yolanda Álvarez.

