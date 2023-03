Abril trae la reapertura de la Ciudad de los Niños y una obra conjunta de los cordobeses Fernando Tejero y Pablo García-López

Reapertura de la Ciudad de los Niños

Los más pequeños tendrán este sábado una cita muy destacada: la reapertura de la Ciudad de los Niños, que cerró sus puertas en septiembre de 2021 para acometer unas obras de remodelación que iban a durar menos de un año pero que se han prolongado hasta esta semana. La entrada será gratuita para este primer fin de semana. El recinto estará abierto de martes a domingo, de 11:00 a 20:00. Los elementos que se han instalado, totalmente inclusivos, se ubican en ocho áreas diferentes: unión de culturas, artes escénicas, juegos de mesa, juegos de los sentidos, observatorio de estrellas, picnic y cumpleaños, juegos de arena y juegos de columpios.

La voz de Pablo García-López y la interpretación de Fernando Tejero, unidas en el Gran Teatro

Por primera vez, la voz del tenor Pablo García-López y la dramaturgia de Fernando Tejero se darán cita este sábado en el Gran Teatro en una misma obra: El sueño de una noche en el Gran Teatro. La pieza está dirigida por otro cordobés, Juan Carlos Rubio, y está basada en un texto que cuenta con su autoría y con la de David Fernández Caravaca. La nota musical la pondrá la Orquesta Joven de Córdoba.

Homenaje a la música y a la poesía de Andalucía desde Córdoba

Bajo el nombre Romances y coplas de Andalucía, destacados artistas cordobeses rendirán homenaje este viernes en el Gran Teatro a la música y a la poesía de Andalucía en un concierto donde la guitarra y el coro serán los protagonistas. La notable cultura popular de Andalucía ha inspirado a poetas y músicos, dejando un legado de extraordinario valor como es el caso de Romancero gitano del compositor italiano Mario Castelnuovo-Tedesco y textos de Federico García Lorca, extraídos del Poema del cante jondo , una de las obras más destacadas escritas para coro y guitarra clásica.

Quienes se subirán al escenario serán el Coro Brower, los guitarristas Javier Riba y Paco Serrano, el contrabajista Rafael Moreno, el percusionista Miguel Santiago y Javier Povedano y Sara Dénez como artistas invitados. Durante el concierto se escucharán coplas como Ojos verdes, La bien pagá, Y sin embargo te quiero o Tengo miedo.

Lleno para celebrar con El Drogas los 40 años de Barricada

Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas, estará este sábado en la sala M100 para vivir un sold out. Con esta actuación celebrará los 40 años de Barricada, el mítico grupo de la Txantrea que le vio nacer y convertirse en el rockero que es hoy.

Durante los 40 años que estuvo en pie Barricada, el grupo publicó hasta 14 discos: Noche de rock and roll, Barrio conflictivo, No hay tregua, No sé qué hacer contigo, Rojo, Pasión por el ruido, Por instinto, Balas blancas, La araña, Insolencia, Bésame... (el culo), Hombre mate hombre, La tierra está sorda y Acción directa.

Torneo de 'Super Smash Bros. Ultimate', este viernes en Planneo Gaming

Dentro del nuevo programa de ocio Planneo Gaming, que ofrece todos los viernes una actividad de temática diferente y una amplia oferta de videojuegos, este viernes a las 17:00, en el Casa de la Juventud, habrá un torneo de Super Smash Bros. Ultimate, que se juega en la plataforma Nintendo Swich. Y, como todos los viernes, estarán también disponibles diferentes plataformas en las que los asistentes podrán disfrutar de juego libre. En concreto, en Xbox Serie S, se podrá jugar a Fifa 22, Fortnite y Forza Horizon 5; en PC Gaming, a Binding of Isaac, DOOM, Quake y muchos más; en Nintendo Switch, a Mario Kart 8 Deluxe, Ring Fit y Super Smash Bros. Ultimate; y en Realidad Virtual, a Beat Saber, Fruit Ninja y Oh Shape.

Más conciertos

Las diferentes salas de música con las que cuenta Córdoba serán sede estos días de los siguientes conciertos de Marchica y P.A. Barham & the Varlets (este viernes en el Ambigú), Metalmanía (este viernes en la sala M100) y SFDK (este viernes en la sala Impala).

Flamenco

La peña flamenca Fosforito acogerá este viernes el recital de la cantaora Ana Jiménez y el guitarrista Juanjo León

Cine

La Filmoteca proyectará este viernes La fotógrafa (este viernes a las 18:00), Camila saldrá esta noche (este viernes y este sábado a las 20:30) y Mi amigo el gigante (este sábado a las 18:00).