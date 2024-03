Los cines El Tablero vuelven a proyectar la mayoría de películas nominadas a los Oscar

Las salas de cines El Tablero proyectarán la mayoría de películas nominadas en los Premios Oscar con motivo de la celebración de la 96 edición, que tendrá lugar en la madrugada del 11 de marzo. Las proyecciones comenzarán el próximo lunes 4 de marzo y se prolongarán hasta el 10 de marzo, con todos los títulos en versión original subtitulada.

No están entre las cintas que vuelven a los cines de El Tablero las diez películas nominadas, ya que algunas no tienen distribución fijada aún en España y otras no se proyectan por cuestiones comerciales. En El Tablero se reponen seis de las candidatas al mayor premio de la industria del cine: Barbie, Oppenheimer, Anatomía de una caída, Los asesinos de la luna, La zona de interés y Pobres criaturas.

Las proyecciones comenzarán a las 20:00. La primera será Barbie, de Greta Gerwig, el 4 de marzo; la segunda será La zona de interés, de Jonathan Glazer, el 5 de marzo; la tercera, Los asesinos de la luna, la última película de Martin Scorsese, el 6 de marzo.

El 7 de marzo se podrá ver Pobres criaturas, dirigida por Yorgos Lanthimos, mientras que el viernes 8 será el turno de Anatomía de una caída, la galardonada película francesa dirigida por Justine Triet. La gran favorita de este año, Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, será la última en proyectarse, el domingo 10 de marzo.