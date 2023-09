Chete, el ultramoderno de Córdoba

Un símbolo de todos los derechos del colectivo LGTBI, un referente, un pionero, polifacético a nivel artístico,un artista capacitado para hacer lo que quisiera, alguien que animaba a aprender y que “ha dejado mucha huella”. Esta es la definición que tres de los amigos y socios más cercanos de Francisco Serra, popularmente conocido como Chete, han descrito al artista jienense afincado en Córdoba y recientemente fallecido.

Antonio Fernández y Jose María Durán lo conocían desde hace más de 20 años, cuando Chete llegó a Córdoba a mediados de los 90 como un soplo de aire fresco para el colectivo y para el mundo de la noche en la ciudad. Antonio lo conoció en el año 95 y al descubrir su talento, su experiencia y su sensibilidad artística, comenzaron a ser socios. Duna, en El Arenal; la sala Go de verano, Go de invierno, la sala Velvet en calle Alfaros; Metrópolis, Surfer Rosa, Arena o Glam son algunas de las salas en las que Antonio y Chete han trabajado juntos a lo largo de casi 30 años.

El joven Francisco salió de Andújar para viajar hasta ciudades como Ibiza o Barcelona donde captó toda la esencia del mundo de la noche “trabajando en los mejores sitios de la época finales de los 80 y principios de los 90”, según cuenta Antonio. En Córdoba fue artífice de “días y noches alternativos, con un ambiente muy diverso, tolerante y bohemio”.

Tras regresar a Barcelona y Andújar durante un tiempo por el fallecimiento de la que era su pareja, Chete decide volver a Córdoba y retoma el contacto con Antonio, comenzando a participar también como decorador en sus proyectos. Antonio aclara que han sido 30 años de colaboración como socios pero también como amigos, realizando viajes juntos y viviendo muchas experiencias. “No hay una experiencia con quien haya transcurrido más experiencias vitales, de negocios y personales que con él, han sido muchas cosas”.

Antonio destaca su “inteligencia, rapidez y su sensibilidad” siendo así “un pilar personal y de mi existencia laboral” ya que ha contado con él “para cualquier cosa”. Además de a la decoración y a regentar salas de noche, Chete también se dedicó a la música, comenzando como dj en 2023 en la sala Ideal (antiguo Glam y Velvet) de la calle Alfaros.

“Mucha gente ha empezado con él”

Jose María y Antonio son dos ejemplos de grandes amigos y socios de Chete para los que también ha sido un referente, pero Antonio señala que “mucha gente” ha conectado con él y “ha empezado con él”. Javi Redondo o Camboya son algunos de los artistas que han estado en su círculo más próximo aunque también “ha modernizado y ha dejado mucha huella en un círculo no tan cercano de gente”. “Chete estimulaba y animaba a aprender de la música, del arte y de todo”, expone.

En el caso de Jose María, quien también ha pasado 27 años de amistad y trabajo con el jienense, con quien abrió en 2015 el Club Berlanga, resalta que fue “un símbolo de todos los derechos del colectivo lgtbi y un icono como persona, además de un referente por todos los trabajos que ha hecho”. En momentos en los que el colectivo se encontraba “muy perseguido y machacado socialmente, con muchos estigmas”, Chete marcó “un estilo muy especial en la ciudad” con sus decoraciones y como dj. Jose Mari lo define como “un pionero en la organización de eventos, decoración en las salas de noche y en la organización de performances”.

Hasta el momento Chete, esta persona tan polifacética, atrevida, y arriesgada, por como lo describen quienes han sido sus amigos durante casi 30 años, no ha tenido ningún reconocimiento en su ciudad, más que el cariño de quienes lo conocían. Por eso, sus más allegados han querido despedirse de él contando quién era realmente Francisco Serra, Chete, “un artista muy especial, también a nivel humano”.

