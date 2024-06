Carlos Aladro lleva al escenario del Limbo su recital 'España, aparta de mí este cáliz'

El intérprete y creador escénico Carlos María Aladro ofrecerá un recital poético el próximo jueves 6 de junio en el Bar Limbo de Córdoba. Se trata de un montaje titulado España, aparta de mí este cáliz, en el que habrá espacio para autores como Luis Cernuda, Machado, Lorca o Pablo Neruda.

Según la información facilitada, la velada incluirá un espacio sonoro diseñado por Guillermo Castro, que ayudará a redondear la representación. Es el primer espectáculo de Carlos Aladro en Córdoba desde su cese como gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba, a principios de febrero.

El intérprete tiene una dilatada trayectoria en las artes escénicas y por su trabajo en instituciones como el Teatro de La Abadía y el Festival de Otoño de Madrid.

En este espectáculo, Aladro ofrecerá su interpretación de la obra de Vallejo, Cernuda, Neruda, Lorca o Machado. El título se extrae de un poemario, escrito en 1937 y publicado póstumamente en 1939, que se enmarca en el realismo socialista, y del que se extrae uno de los poemas.

No obstante, todos los poemas del recital tienen como tema central a España, lo que los conecta a través de su exploración de la identidad, la historia, y las emociones relacionadas con el país.

