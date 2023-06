Cántico traduce al español 'Queercor', un libro clave sobre el movimiento punk gay

La editorial cordobesa Cántico publica este mes Queercor: cómo punkear una revolución, la primera traducción al español del libro del mismo título escrito por el escritor y cineasta Yony Leyser, y que es documento clave para entender la evolución de esta subcultura, en la que brillan nombres como Bruce LaBruce, Peaches, Kenneth Anger o John Waters.

El libro lo desarrolló el autor durante una gira con un grupo de artistas queer. Años más tarde, el bagaje adquirido se traduciría en el aclamado documental homónimo, galardonado con varios premios a su paso por el circuito de festivales y que, con posterioridad, en 2020, convirtió en un libro. Cántico se ha hecho con los derechos y lo ha traducido al español.

Según la editorial, la obra “deja claro que el punk y lo queer no son estilos ni géneros musicales, sino ideales por los que merece la pena luchar”, así como “formas de hacer del mundo en el que vivimos un lugar mejor y más divertido”. Yony Leyser, de hecho, llegó a calificar el queercore de “farsa que se hizo realidad”, mientras que el cineasta Bruce LaBruce lo etiqueta como un respiro para “los marginales de los marginales”.

Surgido en plenos años 80, el queercore se expresó esencialmente en la música, aunque también a través de fanzines, el cine y otras formas de arte. Se trató de un movimiento creado con la intención de volver a hacer punk a la escena punk, para acabar rápidamente convertido en una comunidad cultural real de revolucionarios de la música y el cine LGBTQ, en una época en la que el Sida era un estigma utilizado por la política neoconservadora contra las minorías.

A pesar de ello, este pseudomovimiento fue tan fuerte que lo acabaron asumiendo artistas pop, que utilizaron la identidad y la estética queer, y de hecho se mantiene vivo en nuestros días con el éxito de artistas como Ssion y Arca o grupos de activistas como la alemana Peng o las rusas Pussy Riot.

El ensayo es una obra rebosante de testimonios de iconos como Peaches, John Waters, Bruce LaBruce, Billie Joe Amstrong, Jodi Bleyle o Lynn Breedlove, entre muchos otros. Los recoge, junto a abundante material gráfico, Yony Leyser (Chicago, 1984), escritor, director y miembro de la Academia de Cine Europeo.

Su primer largometraje documental fue William S. Burroughs: A Man Within (2010), y debutó en la ficción con Desire Will Set You Free (2015). En 2017 estrenó Queercore: How To Punk A Revolution. Otros trabajos de Leyser son W(A)RM HOLES (2019) y la miniserie Drag Me to the USA (2022). Sus próximos proyectos, centrados como todas sus obras en la comunidad queer, llevan como título The Fourth Generation y Chokehole: Drag Wresters do Deutschland.

En conjunto, la obra de Leyser se ha proyectado en más de 150 instituciones y festivales de todo el mundo. Asimismo, ha trabajado con numerosos iconos de la música y el arte, como Nina Hagen, John Waters, Sonic Youth, Iggy Pop, Patti Smith, Amiri Baraka o Peaches.