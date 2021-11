‘Bipolar’: Vega le canta a Mercedes en el nuevo adelanto de su décimo disco

"Lograré encontrar un lugar para las dos. Donde pueda convivir con mi peor versión". La cantante y compositora cordobesa Vega ha exorcizado buena parte de sus demonios con la grabación de Mirlo blanco, el décimo disco de su carrera y que verá la luz el próximo mes de febrero. Y, si con el primer adelanto, Un golpe, la artista mostraba la crudeza que habita en la vulnerabilidad, con el segundo, se expone totalmente.

La nueva canción se llama Bipolar, se ha publicado este viernes y en ella habla sin tapujos de la salud mental. Lo hace apelando a Mercedes, la chica cordobesa que componía canciones, pasó por un programa de televisión y luchó contra la imagen que otros proyectaban sobre ella, manteniendo siempre su marca: Vega. De eso va Bipolar y, en última instancia, Mirlo Blanco, de Mercedes y Vega.“

"Alguien a quien admiro profundamente escribió una canción que rezaba el equilibrio es imposible. Por una vez yo me he propuesto la utopía de encontrarlo, de lograr encontrar un lugar para las dos, donde pueda convivir con mi peor versión. No hay nada malo en sentir así, sólo (y no es poco) hay que aprender a lidiar con la crudeza y la belleza de vivir bajo su yugo. Asumirlo. Aceptarlo. Querer levantarte y aprender de los tropiezos. Y si es con ayuda profesional, mucho mejor. A veces uno mismo es el peor enemigo que jamás tendremos. Pero esta vez no. YO no. No", explica la cantante en las líneas que acompañan el lanzamiento de Bipolar, que llega con un videoclip dirigido por Ezequiel González Enis.

Mirlo Blanco, el décimo disco de Vega, ha sido producido por Kike Fuentes y grabado entre abril y junio de 2021 en Garate Studios. Se ha registrado en cinta analógica con la banda base y voz principal en directo. Cuenta con una intro y 11 canciones -todas de la autoría de Vega-, entre las que se encuentran un dúo con Manuel Carrasco, y un trío, que interpreta con las artistas Francisca Valenzuela y La Marisoul.

Sobre el álbum, que verá la luz el próximo mes de febrero, Vega dice: “Mirlo Blanco es un disco crudamente honesto, enérgico, donde en comunión singular la belleza, la nostalgia, la euforia, la rabia, la paz y el duelo bendicen el pan y se rifan la cruz. Escrito -sin la pretensión de ser un disco- mayoritariamente en mitad de una pandemia. Un disco donde nada es de relleno y todo tiene un porqué, de la primera canción a la última, desde sus distintos formatos al diseño con sus troqueles de caja de música. Todo en el disco rema hacia mi anhelo más profundo como artista: que mis canciones me sobrevivan".

"Mi nombre es Mercedes. Mi apodo Vega. Vega ha cantado el disco de Mercedes más convencida que nunca de que es un placer ser idénticas y reconocerse las dos frente a un espejo. Me he sobrevivido. A mis dos nombres y sus anhelos. Hay mucho que celebrar", resume la cantante, que vuelve a lanzar su música con su propio sello discográfico, La Madriguera Records, fundado en el año 2013.