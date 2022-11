El Barrio vuelve a citarse con los cordobeses en su nueva gira

José Luis Figuereo, El Barrio, ha dado a conocer los primeros conciertos de su nueva gira y, entre las primeras plazas escogidas, estará de nuevo en Córdoba. El artista gaditano llegará a la ciudad el próximo 16 de junio de 2023 en la plaza de toros de Córdoba, escenario donde ya ha vivido grandes noches.

Lo hará dentro de su nueva gira, Atemporal, la cual lo llevará de nuevo por toda España. El propio cantante anunció la gira a través de su cuenta de Twitter, donde confirmó las fechas y los lugares elegidos para repasar algunos de sus temas más conocidos y los nuevos que componen este nuevo recorrido.

El concierto de Córdoba es el segundo de esta nueva gira, después de arrancar el tour en Málaga. Será en la Plaza de Toros, donde hace apenas un año deleitó a sus miles de seguidores cordobeses. Las entradas saldrán a la venta en su web, según detalla el músico.

Esta nueva gira supone un repaso a su extenso repertorio, donde brillan el flamenco y el rock andaluz, que siguen siendo los pilares de su sonido y también de su nuevo álbum de estudio, compuesto por 13 temas inéditos y una canción instrumental. Para muestra, A veces, el primer single del nuevo trabajo, estrenado hace unas horas.

